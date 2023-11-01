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جوائز الكاف 2023: إتحاد الجزائر وشباب بلوزداد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق إفريقي 2023

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 13:57     الفئـة : رياضــة
جوائز الكاف 2023: إتحاد الجزائر وشباب بلوزداد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق إفريقي 2023

القاهرة - يتواجد نادي إتحاد الجزائر وشباب بلوزداد الناشطين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجزائرية، ضمن قائمة تضم أفضل 10 أندية تتنافس على جائزة أفضل فريق في عام 2023 على مستوى الرجال، حسب ما أعلنته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء.

و ضمت القائمة المعلنة من كاف 6 أندية عربية هي اتحاد الجزائر حامل لقب السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية, وشباب بلوزداد المتأهل لدور مجموعات رابطة الابطال للمرة الرابعة تواليا, و الأهلي المصري حامل لقب رابطة أبطال أفريقيا, ووصيفه نادي الوداد  بجانب الرجاء والترجي التونسي.

و شملت القائمة ايضا ماميلودي صن داونز  ومارومو غالانتس من جنوب أفريقيا, بجانب وصيف كأس الكنفدرالية يانغ أفريكانز التنزاني و أسيك ميموزا الإيفواري.

كما كشف الكاف عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب، حيث ضمت 20 لاعبا هم : الثلاثي الجزائري زين الدين بلعيد وأسامة بن بوط، وأيمن محيوس من فريق اتحاد الجزائر والخماسي المصري حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، ومصطفى فتحي، والثلاثي المغربي يوسف المطيع ويحيى جبران ويحيى عطية الله، والثنائي التونسي علي معلول، ومحمد علي بن رمضان، والثلاثي الجنوب إفريقي بيرسي تاو ورانجا تشيفافيرو ورونوين وليامز، والثنائي الكونغولي الديمقراطي ماكابي ليليبو وفيستون ماييلي، والناميبي بيتر تشالوليلي، والمالي دجيجوي ديارا.

و يتنافس منتخب المغرب على جائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2023 مع منتخبات السنغال (بطل إفريقيا) وغينيا بيساو وغامبيا والرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وناميبيا وموزمبيق.

و أعلنت الهيئة الكروية القارية  أيضا عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب  والتي يتنافس عليها  الجزائر عبد الحق بن شيخة (اتحاد الجزائر) والمغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، والسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، وأليو سيسيه (منتخب السنغال)، وبابي ثياو (منتخب السنغال للمحليين).

و تواجد في القائمة أيضا خوان أوبيانج (غينيا الاستوائية)، أمير عبده (منتخب موريتانيا)، باسيرو كاندي (منتتخب غينيا بيساو)، توم ساينتفيت (منتخب غامبيا)، تشيكوينيو كوندي (منتخب موزمبيق).

و ضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة /أفضل حارس مرمى بإفريقيا / كل من الجزائري اسامة بن بوط (اتحاد الجزائر) و المغربي ياسين بونو (أشبيلية الإسباني والهلال السعودي)، والمصري محمد الشناوي (الأهلي)، والسنغالي إدواردو ميندي (تشيلسي الإنجليزي، أهلي جدة السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (إنتر الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والجنوب إفريقي رونوين وليامز (صن داونز)، والسنغالي لاندينج بادجي (أم صلال القطري)، مواطنه باب مامادو سي (آر إف سي البلجيكي)، والمالي دجيجي ديارا (يانج أفريكانز)، والمغربي يوسف المطيع (الوداد البيضاوي).

و سيتم تسليم جوائز العام من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش.

آخر تعديل على الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 14:10
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جوائز الكاف 2023: إتحاد الجزائر وشباب بلوزداد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق إفريقي 2023
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 13:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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