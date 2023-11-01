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تنس/كأس العالم-2023 (بيلي جين كينغ للأواسط) : المنتخب الجزائري يحل بإسبانيا /الإتحادية/

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 13:40     الفئـة : رياضــة

 

الجزائر- حل المنتخب الجزائري للتنس لفئة 16 سنة وأقل (إناث) سهرة أمس الثلاثاء بإسبانيا تحسبا لمشاركته "التاريخية'' في كأس العالم لذات الفئة (بيلي جين كينغ للأواسط) المقرر إجراؤها بمدينة قرطبة الإسبانية، من 6 إلى 12 نوفمبر 2023، حسبما علمت ''وأج'' من الإتحادية الجزائرية للتنس.

و يضم المنتخب الوطني في صفوفه كل من ماريا باداش, ويصال بوجمعاوي ومليسة ريم بن عمار كرفاح تحت تأطير المدرب جيلالي لصلح.

و بالإضافة إلى الجزائر, سيشارك في هذا الموعد العالمي 15 منتخبا, ويتعلق الأمر ب: الأرجنتين, أستراليا, البرازيل, كندا, كولومبيا, التشيك, مصر, إنجلترا, اليابان, كازخستان, ليتوانيا, صربيا, إسبانيا (البلد المضيف), السويد والولايات المتحدة الأمريكية.

و كان المنتخب الوطني قد رسم تأهله للموعد العالمي خلال البطولة الافريقية للفئة بالقاهرة التي توج فيها باللقب القاري, شهر يوليو الفارط, بعد أن تغلب تواليا على منتخبات تونس (3-0), غانا (3-0), المغرب (3-0) ومصر (2-1).

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تنس/كأس العالم-2023 (بيلي جين كينغ للأواسط) : المنتخب الجزائري يحل بإسبانيا /الإتحادية/
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 13:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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