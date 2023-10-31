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البطولة العربية والافريقية لرفع الاثقال: الجزائر تحصد 172 ميدالية منها 54 ذهبية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : رياضــة
البطولة العربية والافريقية لرفع الاثقال: الجزائر تحصد 172 ميدالية منها 54 ذهبية

القاهرة - أنهت الجزائر مشاركتها في البطولة العربية والافريقية لرفع الأثقال لكل الفئات اليوم الثلاثاء بالقاهرة (مصر) ب "حصاد وافر" يتضمن ل172 ميدالية (54 ذهبية، 66 فضية و 52 برونزية)، عقب خمسة ايام من المنافسة جمعت ما يقارب 192 رباعا يمثلون 27 بلدا.

ويتوزع حصاد الرباعين الجزائريين على :99 ميدالية منها 25 ذهبية و38 فضية ، تم احرازهم خلال البطولة العربية (اشبال، اواسط واواسط) و 73 ميدالية اخرى ، منها 29 ذهبية و 28 فضية، في البطولة الافريقية (اشبال واواسط).

وأوضح المدير الفني الوطني محمد بوعباش في تصريح ل /واج قائلا: " مشاركتنا في منافسات مصر هو مرحلة اولى  لتشبيب المنتخب الوطني. الرباعون المختارون قامت المديرية الفنية باسترجاعهم لإعادة ادماجهم ومرافقتهم وتقييم مستواهم الفني".

ووصف المسؤول التقني النتائج المتحصل عليها ب" الرائعة" للمواهب الشابة التي كانت "مهمشة" سابقا والتي تستحق منا منحها فرصة لتأكيد احقيتها لتقمص الالوان الوطنية . المجموعة تمتلك امكانيات جيدة قادرة على تشريف رياضة رفع الاثقال الجزائرية".

وخلال منافسات اليوم الرابع وما قبل الاخير، تألق عدد من الرباعين الجزائريين على غرار، الشبلة دعاء بوعبد الله (71 كلغ) ومحمد اسلام تويري (55 كلغ)  واياض الشبلة يحي مامون امينة (+81 كلغ) التي نالت 15 ميدالية : ( 3ذهبيات، افريقيا و 2ذهبية/ عربية ، لدى الشبلات و 3 فضيات ، عربيا واواسط لدى الاواسط وثلاث فضيات عند الاكابر في البطولة الافريقية .

وفي انتظار اجراء المسابقات الاخيرة في فئات لا يشارك فيها الجزائريون والتي ستحدد الترتيب النهائي - حسب الفرق- للبطولتين الافريقية والعربية، يبقى المدربون الجزائريون الذين اشرفوا على تأطير 27 رباعا منهم 11 فتاة في هذه الفئة ، متفائلون بالنتائج المحققة ، قبل اعداد حصيلة مفصلة للمشاركة الجزائرية في هذه الالعاب وبرنامج عمل ، تحسبا للاستحقاقات المقبلة ، تخص هذه الفئات.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة العربية والافريقية لرفع الاثقال: الجزائر تحصد 172 ميدالية منها 54 ذهبية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : رياضــة   شارك

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