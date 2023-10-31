رالي اليمامات الدولي-2023: الطبعة ال18 من 15 الى 19 نوفمبر عبر اربع مراحل

الجزائر - تقام الطبعة ال18 لمنافسة رالي اليمامات الدولي-2023 التقليدي للسيارات, في الفترة من 15 الى 19 نوفمبر المقبل, على مسار طرقي, يتضمن اربع مراحل وهي, تيبازة- مستغانم - عين تموشنت - تيبازة , حسبما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للرياضة الميكانيكية.

وأوضح الامين العام للهيئة الفيدرالية, ماسينيسا بوعكاش في تصريح لواج, قائلا: " حددنا مبدئيا عدد 30 طاقما جزائريا وأجنبيا بإمكانه المشاركة في رالي اليمامات الدولي, المقرر من 15 الى 19 نوفمبر المقبل وهذا لضمان التأطير والمرافقة اللوجيستيكية والتقنية الجيدة للتظاهرة التي صارت تقليدا سنويا".

وأضاف نفس المسؤول, " أنه بالإضافة الى مشاركة أكيدة للسيدات الجزائريات المعتادات على مثل هذه التظاهرات السياحية والرياضية, تلقينا أيضا موافقة ووعود 10 أطقم نسوية أجنبية سيحضرن الموعد".

وبمناسبة تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي, أبرزت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية, "أهمية تقيد المشاركات بمبادئ المسابقة (الانضباط), واحترام السائقة متوسط السرعة أثناء القيادة وقانون المرور, دون نسيان الشق السياحي والترويجي للمدن الساحلية التي ستزورها السائقات".

وفي هذا الشأن, تمت برمجة توقفات للقافلة من أجل زيارة العديد من المواقع الاثرية والشواهد التاريخية خلال مراحل رالي اليمامات - التي تحدد فيه مسبقا السرعة القصوى التي ينبغي عدم تجاوزها (60 او70 كلم في الساعة لمسافة ما).

للتذكير أن رالي اليمامات في طبعته السابقة-2022, تضمن أربع مراحل شملت مدن تيبازة- مستغانم - وهران- معسكر - تيبازة, على مسافة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كلم, تخللته مسابقات احتضنتها هذه الولايات في اختصاصات, الكارتينغ, السلالوم والجيم كانا.

وعاد لقب الطبعة ال17 للرالي, للثنائي, دنيا حجاب/آيوز زمولي بمجموع 61 نقطة, متبوعتين بمواطنتيهما, سليمة بلعمري/اميرة ابريش (60 نقطة) ثم سناء الهادفي/رفيقة برشيد (58 نقطة), وكلهن "متعودات على صعود منصة التتويج" في الطبعات السابقة للرالي".

وفيما يلي برنامج رالي اليمامات الدولي-2023 (15-19 نوفمبر) :

15 نوفمبر: وصول الوفود ثم الشروع في المراقبة التقنية والادارية قبل المرور

الى عملية القرعة لتحديد المتسابقات اللائي ينطلقن أولا.

16 نوفمبر- المرحلة 1 : انطلاق الرالي من ميناء تيبازة والتوجه نحو مستغانم .

17 نوفمبر- المرحلة 2 : مستغانم- عين تموشنت.

18 نوفمبر- عين تموشنت - عين تموشنت.

19 نوفمبر - تموشنت - تيبازة .