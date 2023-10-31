الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك : "نهدف لبلوغ أولمبياد باريس في اختصاصي الكانوي والكاياك"

الجزائر - تهدف الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجذيف والكانوي كاياك الى افتكاك تأشيرة التأهل الى الألعاب الأولمبية-2024 بباريس (فرنسا) في اختصاصي الكانوي والكاياك, من خلال مشاركتها في البطولة الافريقية المقررة من 22 الى 26 نوفمبر القادم بأبوجا (نيجيريا), حسب ما صرحت به رئيسة الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك, حورية بلحمري, اليوم الثلاثاء.

وأوضحت بلحمري ل /واج "نهدف الى تأهيل عناصر في الكانوي والكاياك من خلال المشاركة في البطولة الافريقية لهذين الاختصاصين شهر نوفمبر المقبل, مثلما فعلنا في التجذيف خلال الموعد القاري الاخير".

وحجز الجذافان الجزائريان نهاد بن شادلي و سيد علي بودينة, مقعديهما في الألعاب الاولمبية باريس 2024 , خلال منافسات الطبعة الـ15 من البطولة الافريقية للتجديف المؤهلة للأولمبياد و التي جرت من 23 الى 29 اكتوبر, بتونس.

وتأهلت بن شادلي بعد احرزها للميدالية الذهبية في سباق (قارب وزن ثقيل), فيما جاء تأهل بودينة, بإحرازه الميدالية البرونزية في اختصاص (قارب وزن ثقيل).

وخلال موعد أبوجا بنيجيريا, يشارك المنتخب الجزائري للكانوي كاياك بسبعة عناصر, من بينهم فتاتان وواحد من الباراكاياك, يقودهم الناخب الوطني, مالك عزاون.

وتحسبا لهذا الموعد الهام, أجرت العناصر الوطنية تحضيرات طوال السنة, أبرزها التربصان اللذان أجريا بالمجر شهر مايو و نهاية يوليو-بداية اغسطس, فضلا عن معسكرات تحضيرية أخرى بسد الدويرة (الجزائر العاصمة), فيما يقام حاليا التجمع الاعدادي الأخير بسد كيسير بجيجل والمتواصل الى غاية يوم 18 نوفمبر وهو تاريخ توجه البعثة الجزائرية الى أبوجا.

واكتفى الطاقم الفني بتركيز العمل مع هؤلاء العناصر من دون غيرهم "بما أنها متخصصة في السباقات المؤهلة الى اولمبياد باريس-2024" وفق ذات المسؤولة.

وتعد سباقات : الكانوي (فردي-رجال/1000 متر), كانوي (زوجي-رجال/ 500 متر), كاياك (فردي-رجال/ 500 متر), كاياك (زوجي-رجال/500 متر), بالإضافة الى كاياك (فردي-سيدات/500 متر) و كاياك (زوجي-سيدات/ 500 متر) مؤهلة الى الألعاب الاولمبية 2024.

ومعلوم أن المتوج بلقب البطولة الافريقية في الاختصاصات المذكورة سيقتطع تذكرة تأهله الى المحفل الاولمبي.

أما فيما يتعلق بالاختصاص البارالمبي, فقد تمكن الجزائري, ابراهيم قندوز, من انتزاع تأشيرة تأهله الى الالعاب البارالمبية, في اختصاص باراكانوي, اثر احتلاله المركز الثالث في البطولة العالمية في دويسبورغ الالمانية, نهاية أغسطس الفارط, ليعد أول متنافس جزائري وعربي وافريقي بارالمبي يتأهل في هذا الاختصاص.

قائمة الرياضيين الجزائريين المشاركين في البطولة الافريقية للكانوي كاياك:

آية فرفاد وأنفال عربي (كاياك-سيدات)

حيدرة ايوب و بن تواتي رياض (كاياك-رجال)

مرزوقي علي و بلعيدي سيد علي (كانوي-رجال)

ابراهيم قندوز (بارا كاياك)

المدرب : مالك عزاون.