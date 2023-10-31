الجزائر : وليد صادي يدعو الرابطات الولائية للمشاركة في لجان "الفاف"

الجزائر - دعا رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، رؤساء الرابطات الولائية للمشاركة في اللجان المختلفة التي أنشأتها "الفاف" وبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتواصل مع الأعضاء المنتسبين إليها و العمل على التحسين المستمر لمستوى إدارتهم لهياكلهم، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

و أوضح بيان الفاف ان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي, قد حرص خلال الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين, مع رؤساء الرابطات الولائية للعبة, بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى(الجزائر العاصمة), على التأكيد على ضرورة تحسين الاداء و التنسيق المستمر بين الرابطات الولائية و الاعضاء المنتسبين لها و التحسين المستمر لمستوى ادارة هياكلهم " . و أضاف ذات المصدر ان هذا الاجتماع جرى بحضور رؤساء الرابطة الجهوية لكل من بشار ووهران وسعيدة, في إطار اللقاءات التنسيقية والتشاور مع الأسرة الكروية.

و كان هذا الاجتماع, فرصة لرؤساء رابطات سعيدة ومستغانم وتيسمسيلت والبيض والنعامة وأدرار وتيارت وتلمسان وعين تموشنت ومعسكر وغليزان وسيدي بلعباس وبشار ووهران, من أجل عرض وضعية النشاط الكرة على مستوى ولاياتهم.

و خلص بيان الفاف بالتأكيد على ان القائم الاول على الاتحادية قد حرص بالمناسبة على الاشادة بالجهود التي تبذلها الرابطات, وقدم توصيات من أجل تسهيل التزام الأندية.