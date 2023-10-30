Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 20 ميدالية منها 13 ذهبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : رياضــة
البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 20 ميدالية منها 13 ذهبية

أبوظبي - افتك المنتخب الجزائري للسباحة ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات اليوم الرابع والأخير من البطولة العربية المفتوحة بالحوض الكبير (27-30 أكتوبر) بمسبح "محمد بن زايد" بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ليختتم مشاركته في الريادة بحصيلة قدرها 20 ميدالية من بينها 13 قلادة من المعدن النفيس.

ولحساب اليوم الختامي أكد البطل الجزائري في تخصص السباحة على الظهر، عبد الله عرجون، عودته الموفقة إلى الأحواض بانتزاعه الميدالية الذهبية لنهائي 100 متر على الظهر بتوقيت (56ثا 36ج)، متفوقا تواليا على أحمد صافي من لبنان (57 ثا 27ج) و القطري ياسين صفار (58 ثا 39 ج).

وبهذا أنهى سباح مولودية الجزائر مشاركته في هذا الموعد العربي بنقطة إيجابية إثر نيله لقبه الشخصي الثاني عقب ذهبية سباق 50 مترا على الظهر (26 ثا 33 ج)، ناهيك عن فضية 200 متر على الظهر (2 د 06 ثا 62ج). وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها على مستوى الظهر والتي حرمته من المشاركة في موعد الألعاب الرياضية العربية بالجزائر-2023 (5-15 يوليو).

بدوره اختتم  جواد صيود مشاركته في البطولة العربية بالعلامة الكاملة بحصده الميدالية الذهبية الرابعة في رصيده، إثر هيمنته اليوم على نهائي 200 متر على الصدر بزمن (2 د 00 ثا 86 ج) متغلبا على القطري محمد محمود (2 د 05 ثا 98ج) و ألكسندر يونس من لبنان (2 د 70ثا 96ج).

ورصع إبن مدينة قسنطينة صدره بثلاثة ألقاب أخرى في كل من سباقات 200 متر فراشة (2 د و00 ثا و56 ج) و 400 متر متنوع (4 د و24 ثا و76 ج) و 200متر متنوع (2 د و00 ثا و86 ج) متفوقا بفارق شاسع على جميع منافسيه في ظل "تواضع" المستوى الفني العام للبطولة، سيما بـ "غياب الأبطال" المصريين والتونسيين ، حسب المختصين.

وعند السيدات، أكدت نسرين مجاهد جاهزيتها بانتزاعها ذهبية 100 متر سباحة حرة بزمن (1 د 03 ثا 61 ج) أمام التونسية روى فرج (1 د 05 ثا 01 ج) و أسماء ليليان من البحرين (1 د 06 ثا 15 ج)، مضيفة بذلك لقبها الشخصي الرابع في هذه المنافسة الإقليمية بعد كل من سباق 50 متر سباحة حرة (26 ثا و56ج) و 100 متر فراشة (1د و03 ثا و61 ج) و50 متر فراشة (28 ثا 20 ج).

وخلال هذا اليوم الختامي اكتفت الشابة إيمان زيتوني ببرونزية السباق النهائي لتخصص 100 متر على الظهر.

وبعد مرور أربع أيام من التنافس أسدل الستار على النسخة السادسة للبطولة العربية، حيث حصدت الجزائر مجموع 20 ميدالية، تفاصيلها: 13 ذهبيات، 3 فضيات و 4 برونزيات، وهو ما سمح للمنتخب الجزائري للرجال باعتلاء المرتبة الأولى لجدول الترتيب الميداليات بمجموع 9 ميداليات منها 8 من المعدن النفيس. وعند السيدات احتل المنتخب الجزائري النسوي الصف الثاني برصيد 13 ميدالية (7 ذهب، 9 فضة و 4 برونز)، حيث تم احتساب ميداليتي سباقي التتابع المختلط لكل جنس، وفق اللوائح الرسيمة للاتحاد العربي للسباحة.

للإشارة أن المنتخب التونسي لم يشارك بأفضل عناصره في موعد أبوظبي على غرار البطل الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي، ناهيك عن غياب عناصر المنتخب المصري عن موعد أبوظبي.

وسجلت هذه البطولة العربية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حضور 140 سباحا وسباحة يمثلون 16 دولة عربية وهي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، قطر، العربية السعودية، البحرين، عمان، اليمن، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان، تونس، جيبوتي، موريتانيا، المغرب والعراق.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 20 ميدالية منها 13 ذهبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.30

البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 20 ميدالية منها 13 ذهبية

23.10.30

سيلا 2023: كتاب يقدمون تجاربهم المختلفة في سرد القضية الفلسطينية روائيا

23.10.30

تعليم عالي: توظيف 1904 أساتذة استشفائيين جامعيين ابتداء من 15 نوفمبر القادم

23.10.30

الجزائر ستظل حرة في قراراتها ومواقفها

23.10.30

الصحراويون خاب أملهم في المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل يضمن حقهم في الاستقلال

23.10.30

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.27

الجزائر حققت "إنجازات كبيرة" في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.26

عطاف يستقبل بنيويورك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

23.10.26

الإتحاد البرلماني الدولي : الجزائر تفوز برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب

23.10.27

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات مكتبي اللجنة الدائمة للديمقراطية ومنتدى النساء…