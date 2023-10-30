البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 20 ميدالية منها 13 ذهبية

أبوظبي - افتك المنتخب الجزائري للسباحة ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات اليوم الرابع والأخير من البطولة العربية المفتوحة بالحوض الكبير (27-30 أكتوبر) بمسبح "محمد بن زايد" بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ليختتم مشاركته في الريادة بحصيلة قدرها 20 ميدالية من بينها 13 قلادة من المعدن النفيس.

ولحساب اليوم الختامي أكد البطل الجزائري في تخصص السباحة على الظهر، عبد الله عرجون، عودته الموفقة إلى الأحواض بانتزاعه الميدالية الذهبية لنهائي 100 متر على الظهر بتوقيت (56ثا 36ج)، متفوقا تواليا على أحمد صافي من لبنان (57 ثا 27ج) و القطري ياسين صفار (58 ثا 39 ج).

وبهذا أنهى سباح مولودية الجزائر مشاركته في هذا الموعد العربي بنقطة إيجابية إثر نيله لقبه الشخصي الثاني عقب ذهبية سباق 50 مترا على الظهر (26 ثا 33 ج)، ناهيك عن فضية 200 متر على الظهر (2 د 06 ثا 62ج). وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها على مستوى الظهر والتي حرمته من المشاركة في موعد الألعاب الرياضية العربية بالجزائر-2023 (5-15 يوليو).

بدوره اختتم جواد صيود مشاركته في البطولة العربية بالعلامة الكاملة بحصده الميدالية الذهبية الرابعة في رصيده، إثر هيمنته اليوم على نهائي 200 متر على الصدر بزمن (2 د 00 ثا 86 ج) متغلبا على القطري محمد محمود (2 د 05 ثا 98ج) و ألكسندر يونس من لبنان (2 د 70ثا 96ج).

ورصع إبن مدينة قسنطينة صدره بثلاثة ألقاب أخرى في كل من سباقات 200 متر فراشة (2 د و00 ثا و56 ج) و 400 متر متنوع (4 د و24 ثا و76 ج) و 200متر متنوع (2 د و00 ثا و86 ج) متفوقا بفارق شاسع على جميع منافسيه في ظل "تواضع" المستوى الفني العام للبطولة، سيما بـ "غياب الأبطال" المصريين والتونسيين ، حسب المختصين.

وعند السيدات، أكدت نسرين مجاهد جاهزيتها بانتزاعها ذهبية 100 متر سباحة حرة بزمن (1 د 03 ثا 61 ج) أمام التونسية روى فرج (1 د 05 ثا 01 ج) و أسماء ليليان من البحرين (1 د 06 ثا 15 ج)، مضيفة بذلك لقبها الشخصي الرابع في هذه المنافسة الإقليمية بعد كل من سباق 50 متر سباحة حرة (26 ثا و56ج) و 100 متر فراشة (1د و03 ثا و61 ج) و50 متر فراشة (28 ثا 20 ج).

وخلال هذا اليوم الختامي اكتفت الشابة إيمان زيتوني ببرونزية السباق النهائي لتخصص 100 متر على الظهر.

وبعد مرور أربع أيام من التنافس أسدل الستار على النسخة السادسة للبطولة العربية، حيث حصدت الجزائر مجموع 20 ميدالية، تفاصيلها: 13 ذهبيات، 3 فضيات و 4 برونزيات، وهو ما سمح للمنتخب الجزائري للرجال باعتلاء المرتبة الأولى لجدول الترتيب الميداليات بمجموع 9 ميداليات منها 8 من المعدن النفيس. وعند السيدات احتل المنتخب الجزائري النسوي الصف الثاني برصيد 13 ميدالية (7 ذهب، 9 فضة و 4 برونز)، حيث تم احتساب ميداليتي سباقي التتابع المختلط لكل جنس، وفق اللوائح الرسيمة للاتحاد العربي للسباحة.

للإشارة أن المنتخب التونسي لم يشارك بأفضل عناصره في موعد أبوظبي على غرار البطل الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي، ناهيك عن غياب عناصر المنتخب المصري عن موعد أبوظبي.

وسجلت هذه البطولة العربية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حضور 140 سباحا وسباحة يمثلون 16 دولة عربية وهي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، قطر، العربية السعودية، البحرين، عمان، اليمن، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان، تونس، جيبوتي، موريتانيا، المغرب والعراق.