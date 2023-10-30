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البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر ترفع رصيدها إلى 144 ميدالية منها 47 ذهبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 16:59     الفئـة : رياضــة
البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر ترفع رصيدها إلى 144 ميدالية منها 47 ذهبية

القاهرة - رفعت المنتخبات الجزائرية حصيلة مشاركتها في البطولة العربية والافريقية لرفع الأثقال لكل الفئات، إلي مجموع 144 ميدالية (47 ذهبية، 56 فضية و 41 برونزية)، عقب منافسات اليوم الرابع أمس الأحد بالقاهرة المصرية، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية للرياضة.

وشهدت اليوم الرابع تألق رضا العيفة (89 كلغ) في فئة الشبال حيث تمكن من خطف ستة (06) ميداليات ذهبية منها ثلاث (03) في البطولة الافريقية.

وبدورها، تألقت مواطنته نهاد بلونيس (76 كلغ)، والتي أحرزت لدى الأواسط ستة (06) ميداليات منها ثلاث (03) ذهبيات في البطولة العربية و ثلاث (03) فضيات في البطولة الافريقية. وتألقت مجددا بلونيس لدى الأكابر حيث خطفت ثلاث (03) ميداليات برونزية في المنافسة العربية.

ومن جهته، تمكن عبد الرحمان بلحوت (81 كلغ) من خطف ثلاث (03) ميداليات ذهبية في المنافسة القارية وبرونزيتين في البطولة العربية.

أما الرباع محمد أمين ميصوار (81 كلغ)، فتمكن من خطف تسع (09) ميداليات جاءت كالتالي: (02) فضيتان و(1) برونزية في البطولة العربية (أواسط)، 03 فضيات في المنافسة الافريقية وفضيتان (02) وبرونزية (أكابر) في المنافسة العربية.

كما حقق رياضي فئة الأواسط، أيمن بن سالم (89 كلغ) ستة (06) ميداليات برونزية منها ثلاث (03) في البطولة الافريقية.

إقرأ أيضا: البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال : الجزائرية دعاء بوعبد الله تتألق و تحصد 15 ميدالية

ومعلوم أن منافسات اليوم الثالث عرفت تألق الثنائي شتيوي عبد المؤمن (49 كلغ / أشبال) ومحمد مكناسي (73 كلغ / أواسط) الذى سجل رقمين قياسيين افريقيين .

 وتمكن شتيوي من تحطيم الرقم القياسي الافريقي في النثر بحمولة قدرت 95 كلغ، أما مكناسي فقد حقق حمولة 134 كلغ في الخطف.

 وكانت الرباعة دعاء بوعبد الله (71 كلغ) قد تألقت أول أمس السبت، بحصدها لـ15 ميدالية عند الشبلات والوسطيات والكبريات، في الوقت الذي عزز فيه  أكرم شخشوخ (67 كلغ) رصيد الجزائر حيث افتك 9 ميداليات: 3 ذهبيات في البطولة العربية وثلاث اخريات في البطولة الافريقية عند الاواسط، وثلاث ميداليات أخرى في المنافسة العربية عند الأكابر (ذهبية، فضية و برونزية).

وتتصدر مصر، البلد المنظم، ترتيب الميداليات قبل اختتام الفعاليات يوم الثلاثاء.

وتشارك الجزائر بـ27 رباعا من بينهم 11 فتاة في البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال (أشبال، أواسط  وأكابر)، المنظمة من 26 الى 31 أكتوبر بالقاهرة المصرية، بمشاركة 193 رياضي يمثلون 27 بلدا.

 

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 17:01
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البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر ترفع رصيدها إلى 144 ميدالية منها 47 ذهبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 16:59     الفئـة : رياضــة   شارك

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