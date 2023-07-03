البطولة العربية بالحوض الكبير-2023 /اليوم الثالث/: الجزائر تنتزع 7 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وتحافظ على الريادة

ابوظبي - أحرز المنتخب الجزائري للسباحة سبع ميداليات جديدة (3 ذهبيات, فضيتين, برونزيتين) ويحافظ على ريادة الترتيب العام للميداليات, اليوم الأحد, في منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية المفتوحة بالحوض الكبير (50 م) التي انطلقت اول أمس الجمعة وتستمر إلى غاية 30 أكتوبر بمسبح "محمد بن زايد" بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة).

ويواصل الدولي الجزائري جواد صيود عروضه في ظل "تدني" المستوى الفني العام للبطولة, حيث توج بذهبية سباق 200 متر فراشة بتوقيت (2 د و00 ثا و56 ج), متقدما على القطري تميم الحمايدة (2 د و07 ثا و30 ج), و اللبناني ألكسندر يونس (2 د و07 ثا و89 ج).

وبهذا يضيف صيود اللقب الثالث له في هذا الموعد العربي, بعد ذهبية 400 متر متنوع (4 د و24 ثا و76 ج), متوفقا بفارق 12 ثانية على أول ملاحقيه, وكذا ذهبية سباق 200م متنوع (2 د و00 ثا و86 ج).

إقرأ أيضا: سباحة / البطولة العربية بالحوض الكبير: الجزائر تحرز ثلاث ميداليات

بالمقابل, اكتفى اختصاصي السباحة على الظهر, عبد الله عرجون, بميدالية فضية في سباق 200 متر على الظهر (2 د و06 ثا و62ج), خلف اللبناني أحمد صافي (2د و05ثاو92ج), وأمام ليث لكموش (2د و09 ثا و89ج).

بدورها, نجحت سيدات الجزائر في حصد 4 ميداليات, بفضل نسرين مجاهد التي سيطرت على سباق 50 متر فراشة بزمن (26 ثا و56ج), متوفقة تواليا على البحرينية أماني العبيدلي (26 ثا و87 ج) و اللبنانية ماري خوري (27 ثا و08 ج). وكانت سباحة مولودية الجزائر قد توجت بسباقي 100 متر فراشة (1د و03 ثا و61 ج) و50 متر فراشة (28 ثا 20 ج) للموعد العربي.

وعرف سباق 200 متر على الظهر مشاركة الثنائي الجزائري إيمان زيتوني و جيهان بن شادلي, حيث اكتفت زيتوني بالميدالية الفضية بزمن (2 د و25 ثا و00ج) تاركة البرونزية لمواطنتها بن شادلي (2 د و25 ثا و62 ج), بينما عاد اللقب العرب للسباق لتالين مراد من لبنان (2 د و22 ثا و52 ج).

كما افتكت بن شادلي (نادي عيون الترك-وهران), برونزية سباق 200 متر فراشة بتوقيت (2 د و34 ثا و34 ج), في حين عادت الذهبية للتونسية آمنة بن حسونة (2 د و32 ثاو31 ج) و الفضية للإماراتية ميرة الشيحي (2 د و34 ثا و68 ج).

من جانبه, انتزع المنتخب الجزائري ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 متر أربع سباحات مختلط (رجال وسيدات), حيث نال الرباعي الجزائري المرتبة الأولى بتوقيت (4 د 03 ثا 04ج).

وبعد مرور ثلاث أيام من التنافس, تحافظ الجزائر على ريادتها لجدول الترتيب العام للميداليات المختلط بحصيلة بلغت 16 ميدالية (10 ذهبيات, 3 فضيات و 3 برونزيات), متقدمة تواليا على لبنان و تونس, هذه الأخيرة لم تشارك بأفضل عناصرها على غرار البطل الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي. بالإضافة إلى غياب عناصر المنتخب المصري عن موعد أبوظبي.

إقرأ أيضا: البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تحصد 5 ذهبيات و برونزية واحدة

ويشارك المنتخب الجزائري للسباحة في البطولة العربية المفتوحة بأبو ظبي بخمسة سباحين وهم : جواد صيود (أولمبيك نيس/ فرنسا), عبد الله عرجون (مولودية الجزائر), نسرين مجاهد (مولودية الجزائر), إيمان زيتوني (مولودية الجزائر), جيهان بن شادلي (نادي عيون الترك وهران).

وتسجل هذه البطولة العربية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي, حضور 140 سباحا وسباحة يمثلون 16 دولة عربية وهي: الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, قطر, العربية السعودية, البحرين, عمان, اليمن, السودان, ليبيا, سوريا, لبنان, تونس, جيبوتي, موريتانيا, المغرب والعراق.