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تصفيات مونديال 2026- الجولة الثانية : تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مقابلة الطوغو- السنغال

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 13:49     الفئـة : رياضــة

الجزائر - عينت لجنة التحكيم على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مباراة الطوغو والسنغال, لحساب الجولة الثانية من تصفيات افريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

و سيدير الحكم الدولي غربال المباراة التي تلعب يوم 21 نوفمبر المقبل بـ"لومي", بمساعدة كل من مقران قوراري و أكرم زرهوني, والحكم الرابع نبيل بوخالفة.

و سبق وأن عينت لجنة التحكيم بالفيفا, الحكمين قاموح وبوكواسة رفقة طاقميهما لإدارة مبارتين لحساب الجولة الأولى, من تصفيات المونديال.

و سيدير الحكم الدولي الجزائري يوسف قاموح,  مباراة الرأس الأخضر مع انغولا لحساب (المجموعة الرابعة) المقررة ليوم الخميس 16 نوفمبر المقبل بمساعدة مواطنيه الحملاوي سيد علي ابراهيم,عادل عبان, ولحسام بن يحي, فيما سيدير بوكواسة, مباراة المجموعة الخامسة, التي ستجمع منتخبي النيجر وتنزانيا المقررة ليوم 18 نوفمبر ,بمساعدة محمد سراج, وحمزة بوزيت, و جواد عبد المؤمن.

و معلوم ان قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك, التي جرت شهر يوليو الماضي, قد اوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كل من غينيا و اوغندا و موزمبيق و بوتسوانا و الصومال.

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 14:17
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تصفيات مونديال 2026- الجولة الثانية : تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مقابلة الطوغو- السنغال
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 13:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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