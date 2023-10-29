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البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال : الجزائرية دعاء بوعبد الله تتألق و تحصد 15 ميدالية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 08:39     الفئـة : رياضــة
البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال : الجزائرية دعاء بوعبد الله تتألق و تحصد 15 ميدالية

القاهرة - تألقت الرباعة الجزائرية دعاء بوعبد الله (71 كلغ) يوم السبت، بحصدها لـ15 ميدالية، خلال منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية و الإفريقية لرفع الأثقال لكل الفئات الجارية بجمهورية مصر العربية من 26 إلى 31 أكتوبر.

و في البطولة العربية, حصدت بوعبد الله ثلاث ميداليات فضية عند الشبلات, وثلاث فضيات اخرى لدى الوسطيات وثلاث برونزيات عند الأكابر.

و في البطولة الافريقية, حققت بوعبد الله ثلاث ميداليات فضية عند الشبلات وثلاث برونزيات لدى الوسطيات.

و بهذا ترفع الجزائر حصيلتها في كل الفئات (اشبال, اواسط وأكابر) الى 52 ميدالية (14 ذهبية, 22 فضية و 16 برونزية).

يذكر أن الجزائر تشارك  ب 27 رباعا من بينهم 11 فتاة في البطولتين الافريقية والعربية لرفع الاثقال (اشبال, اواسط  وأكابر), المنظمة من 27 الى 31 أكتوبر بالقاهرة المصرية, بمشاركة 193 رياضي يمثلون 27 بلدا.

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 10:13
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البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال : الجزائرية دعاء بوعبد الله تتألق و تحصد 15 ميدالية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 08:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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