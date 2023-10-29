البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال : الجزائرية دعاء بوعبد الله تتألق و تحصد 15 ميدالية

و في البطولة العربية, حصدت بوعبد الله ثلاث ميداليات فضية عند الشبلات, وثلاث فضيات اخرى لدى الوسطيات وثلاث برونزيات عند الأكابر.

و في البطولة الافريقية, حققت بوعبد الله ثلاث ميداليات فضية عند الشبلات وثلاث برونزيات لدى الوسطيات.

و بهذا ترفع الجزائر حصيلتها في كل الفئات (اشبال, اواسط وأكابر) الى 52 ميدالية (14 ذهبية, 22 فضية و 16 برونزية).