البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال : الجزائرية دعاء بوعبد الله تتألق و تحصد 15 ميدالية

و في البطولة العربية, حصدت بوعبد الله ثلاث ميداليات فضية عند الشبلات, وثلاث فضيات اخرى لدى الوسطيات وثلاث برونزيات عند الأكابر.
و في البطولة الافريقية, حققت بوعبد الله ثلاث ميداليات فضية عند الشبلات وثلاث برونزيات لدى الوسطيات.
و بهذا ترفع الجزائر حصيلتها في كل الفئات (اشبال, اواسط وأكابر) الى 52 ميدالية (14 ذهبية, 22 فضية و 16 برونزية).
يذكر أن الجزائر تشارك ب 27 رباعا من بينهم 11 فتاة في البطولتين الافريقية والعربية لرفع الاثقال (اشبال, اواسط وأكابر), المنظمة من 27 الى 31 أكتوبر بالقاهرة المصرية, بمشاركة 193 رياضي يمثلون 27 بلدا.