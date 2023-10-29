دورة إتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة - ذكور : المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى

الجزائر- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة (ذكور)، تربصه التحضيري الأول بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر)، تحت قيادة المدرب ياسين مانع، تحسبا لدورة إتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة، المقرر إجراؤها من 11 إلى 22 نوفمبر 2023.

و يخضع اللاعبون, منذ انطلاق التربص (الخميس 26 أكتوبر), إلى برنامج عمل واختبارات بهدف تكوين فريق تنافسي لخوض غمار منافسة اتحاد شمال افريقيا بتونس, حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي. و حسب نفس المصدر, سيتم تدعيم الفريق الوطني بلاعبين جزائريين ينشطون بالخارج.

و تحسبا للتربص التحضيري الأول, تم استدعاء ثلاثون (30) لاعبا ينتمون إلى الأندية المحلية وذلك تحت إشراف طاقم فني يتكون أيضا من محمد صمادي (مدرب مساعد), ومحمد شريفي (محضر بدني) فيما غاب مدرب الحراس منير لعور الذى غاب عن التربص لاسباب شخصية و تم تعويضه بنصر الدين برارمة.

و يعد هذا التربص, المحطة الإعدادية الأولى للمدرب الوطني الجديد الذي سيستهل مشواره مع المنتخب بالإشراف على التحضيرات لدورة اتحاد شمال افريقيا (لاقل من 20 سنة) بتونس والخاصة باللاعبين المولودين (بين 2005- 2006).

و فضلا عن المنتخب الوطني الجزائري, ستنشط دورة اتحاد شمال افريقيا من قبل منتخبات كل من تونس (البلد المنظم) و مصر, ليبيا, و المغرب.

و يستهل المنتخب الوطني دورة اتحاد شمال إفريقيا التي تقام في شكل بطولة مصغرة, بمواجهة المنتخب التونسي, وستسفر المنافسة عن تتويج صاحب المركز الأول فيها باللقب بعد الجولة الخامسة و الأخيرة.