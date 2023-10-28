سباحة / البطولة العربية بالحوض الكبير: الجزائر تحرز ثلاث ميداليات

أبوظبي - عزز المنتخب الجزائري للسباحة رصيده بميداليتين ذهبيتين و فضية واحدة, اليوم السبت, ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية المفتوحة بالحوض الكبير (50 م) التي انطلقت الجمعة 27 وتستمر إلى غاية 30 أكتوبر بمسبح "محمد بن زايد" بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة).

و في تخصصه المفضل, أطبق الدولي الجزائري جواد صيود سيطرته على سباق 400 متر متنوع حينما فاز بسهولة بالغة بالميدالية الذهبية بزمن (4 د 24 ثا 76 ج) متوفقا بفارق 12 ثانية كاملة على السوري أسامة طرابلسي (4 د 32 ثا 72 ج) وهو ما يثبت فارق المستوى, في حين عادت المرتبة الثالثة والبرونزية للسباح اللبناني ألكسندر يونس (4 د 39 ثا 69 ج).

و بهذا يضيف إبن مدينة قسنطينة لقبه الشخصي الثاني خلال هذا الموعد العربي بعدما توج في اليوم الافتتاحي أمس الجمعة بذهبية سباق 200 متر متنوع بتوقيت (2 د 00 ثا 86 ج), متقدما بفارق شاسع أيضا على القطري محمد محمود الذي نال الفضية (2 د 05 ثا 98 ج).

و لدى السيدات, توجت السباحة نسرين بذهبية سباق 50 متر فراشة (28 ثا 20 ج) متقدمة عن اللبنانية ماري خوري (28 ثا 88 ج) و التونسية روى فرج (29 ثا 01 ج) على التوالي. لتضيف سباحة مولودية الجزائر لقبها الثاني في هذه البطولة العربية بعد حصدها ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن (1 د 03 ثا 61 ج), أمس الجمعة.

و نالت مواطنتها إيمان زيتوني الميدالية الفضية لسباق 400 متر متنوع بتوقيت (5 د 09 ثا 31 ج), خلف السورية إينانا سليمان المتوجة بالذهب بزمن (5 د 04 ثا 35 ج), بينما عادت المرتبة الثالثة والبرونزية إلى اللبنانية سيمون هدى (5 د 11 ثا 04 ج).

و هكذا نجحت زيتوني (17 سنة) في إضافة الميدالية الثانية لجعبتها بعدما توجت في افتتاح هذه المنافسة العربية بذهبية سباق 200 متر متنوع بتوقيت (2د 24ثا 81ج), بينما عادت الميدالية البرونزية لمواطنتها بن شادلي (2 د 27 ثا 25 ج).

و تميز اليوم الافتتاحي للبطولة العربية بأبوظبي, أمس الجمعة, بعودة البطل الجزائري في تخصص السباحة على الظهر, عبد الله عرجون, إلى المنافسات الرسمية بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها على مستوى الظهر والتي حرمته من المشاركة في موعد الألعاب الرياضية العربية بالجزائر-2023 (5-15 يوليو).

و سجل عرجون عودة موفقة إلى الأحواض ترجمها بتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر على الظهر بتوقيت (26 ثا و33 ج).

كما افتك المنتخب الجزائري ذهبية سباق 100 متر أربع سباقات مختلط (رجال وسيدات), حيث نال الرباعي (عرجون, صيود, مجاهد و بن شادلي) المرتبة الأولى بتوقيت (3 د و47 ثا و17ج), متوفقا على تونس والبحرين تواليا.

و بعد مرور يومين من التنافس, بلغت حصيلة الجزائر 9 ميداليات, تفاصيلها: 7 ذهبيات, 1 فضية, 1 برونزية.

و يشارك المنتخب الجزائري للسباحة في البطولة العربية المفتوحة بأبو ظبي بخمسة سباحين وهم : جواد صيود (أولمبيك نيس/ فرنسا), عبد الله عرجون (مولودية الجزائر), نسرين مجاهد (مولودية الجزائر), إيمان زيتوني (مولودية الجزائر), جيهان بن شادلي (نادي عيون الترك وهران).

و تسجل هذه البطولة العربية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي, حضور 140 سباحا وسباحة يمثلون 16 دولة عربية وهي: الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, قطر, العربية السعودية, البحرين, عمان, اليمن, السودان, ليبيا, سوريا, لبنان, تونس, جيبوتي, موريتانيا, المغرب والعراق.