الملعب الجديد لتيزي وزو "جاهز للتسليم"

تيزي وزو - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم السبت أن الملعب الجديد "حسين آيت أحمد" بتيزي وزو الذي تقدر طاقة إستيعابه ب 50 ألف مقعد، "جاهز للتسليم".

و أوضح الوزير الذي قام بزيارة تفقدية للمركب الرياضي الجديد ببوخالفة بالمدخل الغربي لولاية تيزي وزو, أن الملعب "جاهز للتسليم" وأن "تدشينه سيكون قريبا في يوم يحمل رمزية تاريخية كبيرة". و قال السيد بلعريبي في تصريح للصحافة عقب هذه الزيارة, أن "كل عمليات تركيب التجهيزات التقنية بما فيها التكييف والصوت والكهرباء استكملت", وأن الاختبارات التي أجريت عليها كانت "ناجحة". و أشار إلى "تحويل عملية تسيير هذه المنشأة قريبا لصالح وزارة الشباب والرياضة مع توقيع اتفاقيات الصيانة ابتداء من الأسبوع المقبل لمدة سنتين, وهي الفترة الزمنية الضرورية لتكوين يد عاملة مختصة في المجال".

و في سياق تذكيره بتجربة وزارته في إنجاز ثلاثة هياكل رياضية بكل من تيزي وزو, وبراقي (نيلسون مانديلا) ووهران (ميلود هدفي), أكد الوزير أن "الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية الضرورية لإنجازها الذي تم بكفاءات جزائرية".

و قال السيد بلعريبي أن إنجاز هذه الملاعب الثلاثة "مكن من اكتساب خبرة في هذا المجال سيتم استغلالها في انجاز ملعبي بشار وورقلة بمزيد من الاحترافية والدقة".

و يتضمن المركب الرياضي الجديد لتيزي وزو, الذي يشمل الملعب الجديد, 12 بناية وملحقة, منها ملعب لألعاب القوى يتسع ل 6500 مقعدا مغطى و أرضية للتدريب مغطاة بالعشب الطبيعي.