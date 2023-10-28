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كرة القدم-مونديال-2026 (منطقة إفريقيا) : برنامج الجولة الأولى

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 17:17     الفئـة : رياضــة

 

الجزائر - برنامج الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم-2026 لكرة القدم (منطقة إفريقيا) المقررة ما بين 15 و 18 نوفمبر 2023 بتوقيت الجزائر :

 

الأربعاء 15 نوفمبر 2023 :

 

المجموعة الأولى:

إثيوبيا - سيرا ليون        (00ر21)

 

المجموعة الثانية:

ج. الكونغو الديمقراطية - موريتانيا (00ر18)

 

المجموعة الثالثة:

رواندا - زمبابوي           (00ر15)

 

المجموعة الثامنة:

غينيا الإستوائية - ناميبيا (00ر15)

 

الخميس 16 نوفمبر 2023:

 

المجموعة الأولى:

مصر - جيبوتي      (00ر18)

 

المجموعة الثالثة:

نيجيريا - ليزوتو (00ر18)

 

المجموعة الرابعة:

الرأس الأخضر - أنغولا    (00ر21)

 

المجموعة الخامسة:

المغرب- إيريتريا     (00ر21)

 

المجموعة السادسة:

بوروندي - غامبيا    (00ر15)

الغابون - كينيا (00ر18)

 

المجموعة السابعة:

بوتسوانا - الموزمبيق (00ر15)

الجزائر - الصومال   (00ر18)

 

 

الجمعة 17 نوفمبر 2023:

 

المجموعة الأولى:

بوركينا فاسو - غينيا بيساو (00ر21)

 

المجموعة الرابعة:

إسواتيني - ليبيا          (00ر15)

الكاميرون - موريس (00ر21)

 

المجموعة الخامسة:

زامبيا - الكونغو      (00ر18)

 

المجموعة السادسة:

كوت ديفوار - السيشال  (00ر21)

 

المجموعة السابعة:

غينيا - أوغندا        (00ر15)

 

المجموعة الثامنة:

ليبيريا - مالاوي            (00ر18)

تونس - ساو تومي برانسيب (00ر21)

 

 

المجموعة التاسعة:

القمر - ج. إفريقيا الوسطى (00ر15)

غانا - مدغشقر           (00ر18)

مالي - التشاد         (00ر21)

 

 

السبت 18 نوفمبر 2023

 

المجموعة الثانية:

السودان - الطوغو   سيحدد توقيتها لاحقا

السنغال - جنوب السودان (00ر21)

 

المجموعة الثالثة:

جنوب إفريقيا - البنين (00ر15)

 

المجموعة الخامسة:

النيجر - تنزانيا (00ر18).

 

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم-مونديال-2026 (منطقة إفريقيا) : برنامج الجولة الأولى
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 17:17     الفئـة : رياضــة   شارك

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