كرة القدم-مونديال-2026 (منطقة إفريقيا) : برنامج الجولة الأولى

الأربعاء 15 نوفمبر 2023 :
المجموعة الأولى:
إثيوبيا - سيرا ليون (00ر21)
المجموعة الثانية:
ج. الكونغو الديمقراطية - موريتانيا (00ر18)
المجموعة الثالثة:
رواندا - زمبابوي (00ر15)
المجموعة الثامنة:
غينيا الإستوائية - ناميبيا (00ر15)
الخميس 16 نوفمبر 2023:
المجموعة الأولى:
مصر - جيبوتي (00ر18)
المجموعة الثالثة:
نيجيريا - ليزوتو (00ر18)
المجموعة الرابعة:
الرأس الأخضر - أنغولا (00ر21)
المجموعة الخامسة:
المغرب- إيريتريا (00ر21)
المجموعة السادسة:
بوروندي - غامبيا (00ر15)
الغابون - كينيا (00ر18)
المجموعة السابعة:
بوتسوانا - الموزمبيق (00ر15)
الجزائر - الصومال (00ر18)
الجمعة 17 نوفمبر 2023:
المجموعة الأولى:
بوركينا فاسو - غينيا بيساو (00ر21)
المجموعة الرابعة:
إسواتيني - ليبيا (00ر15)
الكاميرون - موريس (00ر21)
المجموعة الخامسة:
زامبيا - الكونغو (00ر18)
المجموعة السادسة:
كوت ديفوار - السيشال (00ر21)
المجموعة السابعة:
غينيا - أوغندا (00ر15)
المجموعة الثامنة:
ليبيريا - مالاوي (00ر18)
تونس - ساو تومي برانسيب (00ر21)
المجموعة التاسعة:
القمر - ج. إفريقيا الوسطى (00ر15)
غانا - مدغشقر (00ر18)
مالي - التشاد (00ر21)
السبت 18 نوفمبر 2023
المجموعة الثانية:
السودان - الطوغو سيحدد توقيتها لاحقا
السنغال - جنوب السودان (00ر21)
المجموعة الثالثة:
جنوب إفريقيا - البنين (00ر15)
المجموعة الخامسة:
النيجر - تنزانيا (00ر18).