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البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر تحصد 37 ميدالية من بينهما 14 ذهبية

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 19:30     الفئـة : رياضــة
البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر تحصد 37 ميدالية من بينهما 14 ذهبية

القاهرة - أحرز المنتخب الجزائري لرفع الاثقال لكل الفئات 37 ميدالية (14 ذهبية و 13 فضية و 10 برونزية)  خلال اليومين الاولين من البطولة العربية و الإفريقية لرفع الاثقال لكل الفئات الجارية بجمهورية مصر العربية من 26 الي 31 اكتوبر.

ففي البطولة العربية نالت الجزائر  8 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 6 برونزية فيما احرز الرباعون الجزائريون في المنافسة الافريقية  6 ميداليات ذهبية و 9 فضية و 4 برونزية .

وقد حازت الرباعة كاتبي نادية في صنف الاكابر وزن 45 كغ 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية، من جهتها الرباعة بداوي رميساء صنف اواسط وزن  49كغ تحصلت على 3  ميداليات برونزية في البطولة العربية و3 ميداليات برونزية في البطولة الافريقية.

الرباعة دريس ايناس في وزن  49 كغ في صنف شبلات تحصلت على 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية و  3 ميداليات فضية في البطولة الافريقية، نفس الرباعة و في صنف الاواسط تحصلت على 3 ميداليات فضية في البطولة العربية و 3  فضية في البطولة الافريقية، كما تحصلت على 3 ميداليات برونزية في صنف الاكابر في البطولة العربية.

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الرباع شتيوي عبد المومن (وزن 49 كغ) اشبال تحصل على 2 ميداليتين ذهبيتين و ميدالية فضية في البطولة العربية، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية، كما تحصل نفس الرباع في صنف الاواسط على 3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية.

من جهتها أحرزت الرباعة عريعير فاطمة الزهراء (وزن 55 كغ) شبلات ، 3 ميداليات فضية في البطولة الافريقية، و نالت  صابري نور الهدى ميدالية برونزية في البطولة الافريقية في نفس الوزن وفي صنف الاواسط.

يذكر أن الجزائر  تشارك  ب 27 رباعا من بينهم 11 فتاة في البطولتين الافريقية والعربية لرفع الاثقال (اشبال, اواسط  وأكابر), المنظمة من 27 الى 31 أكتوبر بالقاهرة المصرية, بمشاركة 193 رياضي يمثلون 27 بلدا.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر تحصد 37 ميدالية من بينهما 14 ذهبية
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 19:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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