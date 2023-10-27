البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر تحصد 37 ميدالية من بينهما 14 ذهبية

القاهرة - أحرز المنتخب الجزائري لرفع الاثقال لكل الفئات 37 ميدالية (14 ذهبية و 13 فضية و 10 برونزية) خلال اليومين الاولين من البطولة العربية و الإفريقية لرفع الاثقال لكل الفئات الجارية بجمهورية مصر العربية من 26 الي 31 اكتوبر.

ففي البطولة العربية نالت الجزائر 8 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 6 برونزية فيما احرز الرباعون الجزائريون في المنافسة الافريقية 6 ميداليات ذهبية و 9 فضية و 4 برونزية .

وقد حازت الرباعة كاتبي نادية في صنف الاكابر وزن 45 كغ 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية، من جهتها الرباعة بداوي رميساء صنف اواسط وزن 49كغ تحصلت على 3 ميداليات برونزية في البطولة العربية و3 ميداليات برونزية في البطولة الافريقية.

الرباعة دريس ايناس في وزن 49 كغ في صنف شبلات تحصلت على 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية و 3 ميداليات فضية في البطولة الافريقية، نفس الرباعة و في صنف الاواسط تحصلت على 3 ميداليات فضية في البطولة العربية و 3 فضية في البطولة الافريقية، كما تحصلت على 3 ميداليات برونزية في صنف الاكابر في البطولة العربية.

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الرباع شتيوي عبد المومن (وزن 49 كغ) اشبال تحصل على 2 ميداليتين ذهبيتين و ميدالية فضية في البطولة العربية، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية، كما تحصل نفس الرباع في صنف الاواسط على 3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية.

من جهتها أحرزت الرباعة عريعير فاطمة الزهراء (وزن 55 كغ) شبلات ، 3 ميداليات فضية في البطولة الافريقية، و نالت صابري نور الهدى ميدالية برونزية في البطولة الافريقية في نفس الوزن وفي صنف الاواسط.