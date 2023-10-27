البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تحصد 5 ذهبيات و برونزية واحدة

الجزائر - انتزع المنتخب الجزائري للسباحة خمس ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، في منافسات اليوم الأول من البطولة العربية المفتوحة بالحوض الكبير (50 م) التي انطلقت اليوم الجمعة 27 وتستمر إلى غاية 30 أكتوبر بمسبح 'محمد بن زايد' بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة).

وتميز هذا الموعد العربي بعودة البطل الجزائري في تخصص السباحة على الظهر، عبد الله عرجون، إلى المنافسات الرسمية بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها على مستوى الظهر والتي حرمته من المشاركة في موعد الألعاب الرياضية العربية بالجزائر-2023 (5-15 يوليو).

وسجل عرجون عودة موفقة إلى الأحواض ترجمها بتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر على الظهر بتوقيت (26 ثا و33 ج)، متفوقا على اللبناني أحمد صافي الذي تحصل على الفضية (26 ثا و39 ج) و القطري تميم الحمايدة الذي نال البرونزية (26 ثا و96 ج).

وسار مواطنه جواد صيود على نفس المنوال، وتوج بلقب تخصصه المفضل: سباق 200 متر متنوع بتوقيت (2 د و00 ثا و86 ج)، متقدما بفارق شاسع على القطري محمد محمود الذي نال الفضية (2 د و05 ثا و98 ج) و اللبناني ألكسندر يونس (2 د و07 ثا و96 ج) الذي تحصل البرونزية.

ولدى السيدات، نالت السباحة نسرين مجاهد ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن (1 د و03 ثا و61 ج)، متقدمة بفارق معتبر على التونسية روى فرج (1 د و05 ثا و01 ج) والبحرينية أسماء ليليان (1 د و06 ثا و15 ج).

كما شهد سباق 200 متر متنوع مشاركة الثنائي الجزائري إيمان زيتوني و جيهان بن شادلي، لتنجح الشابة زيتوني (17 سنة) في حصد الميدالية الذهبية بتوقيت (2د و24ثا و81ج)، بينما عادت الميدالية البرونزية لمواطنتها بن شادلي (2 د و27 ثا و25 ج). أما الفضية فكانت من نصيب اللبنانية (2 د و25 ثا و41 ج).

بدوره، افتك المنتخب الجزائري ذهبية سباق 100 متر أربع سباقات مختلط (رجال وسيدات)، حيث نال الرباعي (عرجون، صيود، مجاهد و بن شادلي) المرتبة الأولى بتوقيت (3 د و47 ثا و17ج)، بينما عاد المركز الثاني والفضية لتونس، والمرتبة الثالثة والبرونزية لمنتخب البحرين.

ويشارك المنتخب الجزائري للسباحة في البطولة العربية المفتوحة بأبو ظبي بخمسة سباحين وهم : جواد صيود (أولمبيك نيس/ فرنسا)، عبد الله عرجون (مولودية الجزائر)، نسرين مجاهد (مولودية الجزائر)، إيمان زيتوني (مولودية الجزائر)، جيهان بن شادلي (نادي عيون الترك وهران).

و أكد عبد الله سالم الوهايبي، مدير البطولة و الأمين العام للاتحاد الإماراتي للسباحة في افتتاح البطولة بأن لجنة التنظيم جاهزة لبعث الحدث العربي، خاصة بعد نجاح البطولة العربية للأمم عام 2021 التي جرت بأبو ظبي.

وصرح قائلا:" ستكون البطولة فرصة للاتحاديات العربية العضوة بتحضير سباحيها للمنافسات الدولية القادمة، منها البطولة المائية العالمية المقررة عام 2024 بالدوحة، و أولمبياد-2024 بباريس".

وتسجل هذه البطولة العربية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حضور 140 سباحا وسباحة يمثلون 16 دولة عربية وهي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، قطر، العربية السعودية، البحرين، عمان، اليمن، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان، تونس، جيبوتي، موريتانيا، المغرب والعراق.