كرة القدم: رئيس الاتحادية يجتمع برؤساء الرابطات الولائية الاسبوع المقبل

الجزائر - كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الجمعة، ان رئيس الهيئة الفدرالية وليد صادي، سيجتمع بحر الأسبوع المقبل،مع رؤساء الرابطات الولائية، بالمركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى (براقي- الجزائر العاصمة).

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "ان هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التي سطرتها الاتحادية مع الفاعلين في المنظومة الكروية الوطنية ".

وستخصص هذه الاجتماعات لدراسة والتحضير لانطلاق الموسم الكروي الجديد (2023-2024) و عرض خارطة الطريق الخاصة بفترة (2023-2024)، وكذا عرض وفحص المشاكل و الانشغالات الاخرى المرتبطة بالبطولات.

وأضاف بيان الفاف،ان:" هذه اللقاءات هي جزء من تعزيز الحوار والتشاور مع الفاعلين في كرة القدم للهواة،وهي مدرجة في برنامج عمل رئيس الفاف ومكتبه الفيدرالي".

وختم بيان الاتحادية :" أن هذه الاجتماعات تأتي بعد تلك التي جرت مع رؤساء الرابطات الوطنية والرابطات الجهوية، لترسيخ أساليب عمل جديدة وإضفاء نهج تشاركي فعال من القادة لإدارة وتحسين إدارة كرة القدم الوطنية على جميع المستويات".

وحسب بيان الفاف، فإن هذه الاجتماعات تم برمجتها في جدول أعمال على النحو التالي:

-- الاثنين 30 أكتوبر 20

23: البطولات الولائية المندرجة تحت البطولات الجهوية لوهران وسعيدة وبشار.

-- الخميس 2 نوفمبر 2023: البطولات الولائية المندرجة تحت البطولات الجهوية عنابة وقسنطينة وباتنة.

-- الاثنين 6 نوفمبر 2023: البطولات الولائية المندرجة تحت البطولات الجهوية الجزائر العاصمة والبليدة وورقلة.