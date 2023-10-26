اجتماع فاف-رابطات ولائية : موضوع انطلاق الموسم الجديد 2023-2024 في جدول الأعمال

الجزائر - سيكون موضوع انطلاق الموسم الكروي, 2023-2024, أحد النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات المبرمجة ابتداء من الأسبوع المقبل بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), وليد صادي و رؤساء الرابطات الولائية للعبة, حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس, الهيئة الكروية في بيان لها.

و جاء في بيان الهيئة الكروية على موقعها الرسمي :" في إطار مواصلة اجتماعاته مع مسئولي و الفاعلين في كرة القدم الوطنية, سيجتمع وليد صادي, رئيس الفاف, ابتداء من الأسبوع المقبل بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى برؤساء الرابطات الولائية لكرة القدم".

و حسب البرنامج الذي كشفت عنه الفاف, سيجتمع وليد صادي يوم الاثنين 30 أكتوبر مع رؤساء الرابطات الجهوية التابعة لولايات وهران و سعيدة و بشار, قبل أن يستقبل يوم الخميس 2 نوفمبر رؤساء رابطات ولايات الجزائر العاصمة و البليدة و ورقلة".

و اضاف نفس المصدر: "سيكون جدول الأعمال مخصصا لعدة نقاط من بينها انطلاق الموسم الكروي, 2023-2024, و عرض حول المشاكل المطروحة و انشغالات الرابطات الولائية, و تقديم خارطة الطريق للموسم 2023-2024".

و ذكرت الفاف "بأن هذه اللقاءات تندرج في تعزيز الحوار و التشاور مع القاعدة و الفاعلين على مستوى كرة القدم للهواة, و المسجلة في برنامج عمل رئيس الفاف و مكتبه الفيديرالي".

و ختم البيان "بأن هذه اللقاءات تأتي بعد تلك المنعقدة مع الرابطات الوطنية و الجهوية, من أجل خلق طرق عمل جديدة و مشاركة فعلية للمسيرين في التسيير و تحسين حوكمة كرة القدم الوطنية على كل المستويات".