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اجتماع فاف-رابطات ولائية : موضوع انطلاق الموسم الجديد 2023-2024 في جدول الأعمال

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 20:00     الفئـة : رياضــة

 

الجزائر - سيكون موضوع انطلاق الموسم الكروي, 2023-2024, أحد النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات المبرمجة ابتداء من الأسبوع المقبل بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), وليد صادي و رؤساء الرابطات الولائية للعبة, حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس, الهيئة الكروية في بيان لها.

و جاء في بيان الهيئة الكروية على موقعها الرسمي :" في إطار مواصلة اجتماعاته مع مسئولي و الفاعلين في كرة القدم الوطنية, سيجتمع وليد صادي, رئيس الفاف, ابتداء من الأسبوع المقبل بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى برؤساء الرابطات الولائية لكرة القدم".

و حسب البرنامج الذي كشفت عنه الفاف, سيجتمع وليد صادي يوم الاثنين 30 أكتوبر مع رؤساء الرابطات الجهوية التابعة لولايات وهران و سعيدة و بشار, قبل أن يستقبل يوم الخميس 2 نوفمبر رؤساء رابطات ولايات الجزائر العاصمة و البليدة و ورقلة".

و اضاف نفس المصدر: "سيكون جدول الأعمال مخصصا لعدة نقاط من بينها انطلاق الموسم الكروي, 2023-2024, و عرض حول المشاكل المطروحة و انشغالات الرابطات الولائية, و تقديم خارطة الطريق للموسم 2023-2024".

و ذكرت الفاف "بأن هذه اللقاءات تندرج في تعزيز الحوار و التشاور مع القاعدة و الفاعلين على مستوى كرة القدم للهواة, و المسجلة في برنامج عمل رئيس الفاف و مكتبه الفيديرالي".

و  ختم البيان "بأن هذه اللقاءات تأتي بعد تلك المنعقدة مع الرابطات الوطنية و الجهوية, من أجل خلق طرق عمل جديدة و مشاركة فعلية للمسيرين في التسيير و تحسين حوكمة كرة القدم الوطنية على كل المستويات".

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اجتماع فاف-رابطات ولائية : موضوع انطلاق الموسم الجديد 2023-2024 في جدول الأعمال
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 20:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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