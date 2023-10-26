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رفع الأثقال/البطولتان الافريقية والعربية: الجزائر حاضرة بـ27 رباعا في كل الفئات

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 19:55     الفئـة : رياضــة

الجزائر- تشارك الجزائر بـ27 رباعا من بينهم 11 فتاة في البطولتين الافريقية والعربية لرفع الاثقال (اشبال, اواسط  وأكابر), والمقررة من 27 الى 31 أكتوبر بالقاهرة المصرية, بمشاركة 193 رياضي يمثلون 27 بلدا, حسبما علم يوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

و قررت الفيدرالية الجزائرية إقحام عدد من العناصر الشابة التي ستشارك للمرة الاولى في منافسة دولية, وهو ما يسمح لهم بالاحتكاك بمستوى أعلى فضلا عن أنها تمنح للطواقم الفنية بتقييم مردود رباعيهم والوقوف على النقائص.

و صرح لـ"واج" المدير الفني الوطني محمد بوعباش أن "المشاركة الجزائرية تهدف الى تشبيب العناصر الوطنية لتحضير النخبة المستقبلية تحسبا للمنافسات الكبرى القادمة".

و سيكون الرباعون الجزائريون أمام امتحان صعب عندما يواجهون نظراءهم من مصر, سوريا, تونس, العراق, الكاميرون, نيجيريا وغيرها.

 

قائمة الرباعين الجزائريين :

 

- فئة الأشبال (إناث-ذكور) : دريس ايناس (49 كلغ), عريعير فاطة الزهراء (49 كلغ), بوعبد الله نوال (64 كلغ), أمينة يحي-مامون (+ 81 كلغ), جابري أيوب (73

كلغ), شتيوي عبد المؤمن (49 كلغ), لعيفة رضا (89 كلغ), أوكسيني خالد سهيل (67 كلغ), طويري محمد اسلام (55 كلغ), بلحوت عبد الرحمن (81 كلغ), أوحسين عبد الحميد (73 كلغ), بن تامر سيد احمد (102 كلغ).

 

- وسطيات : صابري نور الهدى (55 كلغ), بداوي كاميليا (49 كلغ), رصاني أحلام (55 كلغ), بلونيس نهاد (79 كلغ)

 

- أواسط : ميصاور محد لمين (81 كلغ), فركالة توفيق (96 كلغ), شخشوخ أكرم (67 كلغ), خويدم بشير (61 كلغ), بن سالم أيمن (89 كلغ), مكناسي محمد (73 كلغ).

 

- سيدات : شرارة إكرام (64 كلغ), رشيدي إكرام (49 كلغ), كاتبي نادية (45 كلغ)

 

- رجال : بن فريحة جلال (102 كلغ), سعدي فريد (96 كلغ)

 

برنامج المنافسة :

 

27 أكتوبر 2023 :

إناث : 55 كلغ, 59 كلغ, 64 كلغ

ذكور : 49 كلغ, 55 كلغ, 61 كلغ

 

28 أكتوبر 2023 :

اناث: 71 كلغ

ذكور : 67 كلغ, 73 كلغ (المجموعة الثانية), 73 كلغ (المجموعة الاولى)

 

29 اكتوبر 2023 :

اناث : 76 كلغ 81 كلغ

ذكور : 81 كلغ 89 كلغ

 

30 أكتوبر 2023 :

إناث : + 81 كلغ, 87 كلغ, + 87 كلغ

ذكور : 96 كلغ, 102 كلغ

 

31 أكتوبر 2023 :

ذكور : + 102 كلغ, 109 كلغ, + 109 كلغ.

آخر تعديل على الجمعة, 27 أكتوير 2023 19:34
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رفع الأثقال/البطولتان الافريقية والعربية: الجزائر حاضرة بـ27 رباعا في كل الفئات
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 19:55     الفئـة : رياضــة   شارك

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