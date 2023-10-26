مبارزة/ كأس العالم للحسام : 83 بلدا في الموعد والجزائر حاضرة بـ14 مبارزا

الجزائر- ستعرف مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات) في الفردي وحسب الفرق, المقررة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- (الجزائر العاصمة), مشاركة رياضيين من 83 بلدا, من بينهم 14 عنصرا جزائريا (7ذكور-7اناث), حسبما علم اليوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للعبة.

و صرح لـ"واج" المدير التنفيذي للاتحادية سمير حمودي, ان "هذه الدورة تعود مجددا الى الجزائر بمشاركة أحسن الرياضيين يمثلون 83 بلدا من القارات الخمس, حيث تدخل في إطار التصفيات المؤهلة الى الالعاب الاولمبية-2024 بباريس الفرنسية".

و حسب المتحدث فإن "آخر أجل لتسجيل الرياضيين الراغبين في المشاركة سيكون يوم 28 أكتوبر, و كل من يتجاوز هذا التاريخ يتوجب عليه دفع غرامة قبل تأكيد حضوره في هذه المنافسة".

و حسب برنامج الاتحاد الدولي, سيعرف اليومان الأولان (9 و 10 نوفمبر) اجراء منافسات الفردي, اما اليوم الثالث والاخير (11 نوفمبر) فسيخصص لمباريات حسب الفرق.

و تحسبا لهذا الموعد, يرتقب ان يجري الفريق الوطني تربصا تحضيريا نهاية اكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة, والذي سيسمح للطواقم الفنية باختيار أحسن 14 مبارزا لهذا الموعد العالمي.

و يطمح الفريق الجزائري الى حصد اكبر عدد من النقاط لتحسين ترتيبه في التصنيف الدولي أملا في افتكاك, تأشيرة الى اولمبياد-2024, مع نهاية السنة الجارية.

و صرح ذات المسؤول أن "الهدف الرئيسي لكل رياضي, هو حصد اكبر عدد من النقاط لإضافتها الى النقاط التي تحصلوا عليها في المراحل السابقة لكأس العالم خلال السنة الجارية".

و لحسن سيرورة مرحلة الجزائر, عينت الهيئة الدولية مكتبا تقنيا يضم 33 عضوا, منهم مراقبين, 20 حكما دوليا ذوي شهادة "ماستر" في التحكيم, الذين سبق لهم الاشراف على مراحل كأس العالم وألعاب أولمبية سابقة.

و قال حمودي ايضا "التحضيرات تسير بشكل جيد, سيما وان الجزائر متعودة على تنظيم مثل هذه التظاهرات الدولية, وهو ما يسمح لها بإنجاح الحدث على كل المستويات".

وتسمح هذه المرحلة للمبارزين الجزائريين بالاحتكاك بالمستوى العالمي, فيما سيكون الترتيب حسب الفرق "بالغ الاهمية" كونه يسمح بتأهيل ثلاثة مبارزين الى المحفل الأولمبي المقبل.

و سيكون وفد منتخب اليابان أول الوفود الواصلة الى الجزائر وذلك يوم الأحد 5 نوفمبر القادم, وفق ما علم من المصدر.

جدير بالذكر أن الرباعي الجزائري : سوسن بوضياف, زهرة نورة كحلي, كوثر محمد-بلكبير وعبيق بونقاب (حسب الفرق) افتك تأشيرة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

و كانت الجزائر قد احتضنت إحدى مراحل كأس العالم للمبارزة (الحسام/رجال-سيدات) للسنة الماضية والتي جرت من 10 الى 13 نوفمبر بقاعة -حرشة حسان- بالجزائر العاصمة.