تصفيات كأس العالم-2026 (المجموعة 7- الجولة 2): الموزمبيق - الجزائر يوم 19 نوفمبر بمابوتو (فيفا)

زيوريخ - ستجري, مباراة الموزمبيق - الجزائر, لحساب الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم (المجموعة السابعة) يوم الأحد 19 نوفمبر(سا 00ر15) بملعب زمبيتو بمابوتو, حسب برنامج المنافسة الذي كشف عنه يوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

و لحساب نفس الجولة لنفس المجموعة, يستضيف منتخب بوتسوانا نظيره الغيني يوم 21 نوفمبر (سا 00ر15) بفرانسيستاون. و في نفس اليوم (سا 00ر15), يواجه منتخب الصومال نظيره الأوغندي بالملعب البلدي ببركان (المغرب).

للتذكير, يستهل المنتخب الجزائري تصفيات مونديال-2026 باستقباله لنظيره الصومالي بوم الخميس 16 نوفمبر (سا 00ر18) بملعب نيلسون مانديلا - براقي (الجزائر).

و سيدير اللقاء طاقم تحكيم مالي بقيادة بوبو طراوري حكما رئيسيا, بمعية موديبو ساماكي (مساعد أول) وبابا يومبوليبا (مساعد ثاني), فيما عين محمدو كايتا حكما رابعا, أما محافظ اللقاء سيكون الليبي جمال سالم.

و تضم المجموعة السابعة منتخبات الجزائر و غينيا و أوغندا و الموزمبيق و الصومال وبوتسوانا.

و يتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كلا من المكسيك, كندا والولايات المتحدة الأمريكية.