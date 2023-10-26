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كرة القدم: المنتخب الجزائر يرتقي بمركز واحد في التصنيف الجديد ويصبح في المرتبة ال33 

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 14:04     الفئـة : رياضــة
كرة القدم: المنتخب الجزائر يرتقي بمركز واحد في التصنيف الجديد ويصبح في المرتبة ال33 

زيوريخ - ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بمركز واحد في التصنيف الأخير للفيفا الخاص بشهر أكتوبر الجاري، الصادر اليوم الخميس، ليصبح بذلك "الخضر" في المركز ال33 عالميا.

ويرجع هذا التحسن الطفيف لأبناء المدرب جمال بلماضي في تصنيف شهر اكتوبر الجاري (المرتبة الـ33 عالميا)، الى المقابلتين الوديتين التي لعبهما المنتخب  الوطني امام كل من منتخب الرأس الاخضر بقسنطينة و فاز فيها بنتيجة عريضة ب(5-1) ، قبل ان يتعادل في المواجهة الثانية التي جمعته بالمنتخب المصري بالامارات العربية المتحدة ب (1-1) .

 ويحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع إفريقيا.

ويبتعد المنتخب الوطني الجزائري كثيرا في ترتيب الفيفا، بفارق عن منافسيه في تصفيات مونديال 2026 ، حيث يحتل منتخب غينيا المركز الـ80، ويتواجد منتخب الصومال في المركز 196، أما منتخب بوتسوانا فيحتل المركز الـ148، في حين يتواجد منتخب موزمبيق في المركز الـ113 ، وأوغندا في المركز الـ90 . 

وعلى الصعيد الدولي، حافظت المنتخبات الخمسة الأولى على مركزها في الصدارة حيث تحتل الارجنتين المركز الاول  امام كل من فرنسا والبرازيل وانجلترا وبلجيكا .

  

  -- المنتخبات العشرة الأولى عالميا:

   1- الأرجنتين

   2- فرنسا

   3- البرازيل

   4- انقلترا

 

 5- بلجيكا

   6 - البرتغال

   7- هولندا

   8 - اسبانيا

   9- ايطاليا

   10 - كرواتيا

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33- الجزائر.

 

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كرة القدم: المنتخب الجزائر يرتقي بمركز واحد في التصنيف الجديد ويصبح في المرتبة ال33 
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 14:04     الفئـة : رياضــة   شارك

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