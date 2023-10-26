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تجديف/بطولة افريقيا 2023 : المنتخب الجزائري ينهي المنافسة ب17 ميدالية منها 4 ذهبيات

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 13:50     الفئـة : رياضــة
تجديف/بطولة افريقيا 2023 : المنتخب الجزائري ينهي المنافسة ب17 ميدالية منها 4 ذهبيات

تونس - أنهى المنتخب الوطني الجزائري للتجديف (جميع الفئات) منافسات الطبعة ال 15 من البطولة الافريقية للتجديف المؤهلة للأولمبياد والتي اختتمت امس الاربعاء بتونس، بحصيلة 17 ميدالية (4 ذهبية، 6 فضية، 7 برونزية).

وجاءت الميداليات الذهبية بفضل كل من نهاد بن شادلي (2 ذهبية) فردي وزن ثقيل (تحت 23 سنة/ اكابر ) وسيد علي بودينة، في الفردي وزن خفيف (اكابر)، وكلاهما مؤهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بالإضافة الى ثنائي السيدات زيتوني فريال و مقداد ليليا (سكيف وزن خفيف ). أما الميداليات الفضية الست فقد فاز بها ثنائي الرجال بوجمعة شمس الدين و أيمن فتح (الوزن الثقيل) ، و ياسين لحلو رفقة شريف بوخوس في زوجي الاواسط (وزن ثقيل)، و بودربالة فاطمة مع بوخرس صبرية في زوجي (اقل من 23 سنة) ، بالإضافة الى  فريال زيتوني في القارب خفيف الوزن (تحت 23 سنة) و صبرينة بوخوس في قارب خفيف الوزن .

كما حصد المنتخب الجزائري سبع برونزيات جاءت بفضل : سيد علي بودينة (الوزن الثقيل )، شيماء هلال و فريال زيتوني (ثنائي الوزن الخفيف)، بوجمعة شمس الدين و يوسف بلال (ثنائي الوزن الخفيف)، غنوش سيف (وزن خفيف)، بوشامة ياسين وغنوش سيف (وزن خفيف ثنائي/ تحت 23 سنة)، هلال شيماء (خفيف الوزن) وأيمن فاتح (وزن ثقيل / تحت 23 سنة).

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وسجلت  النسخة الـ15 من البطولة الإفريقية للتجديف مشاركة 168 رياضي و رياضية يمثلون 20 دولة من بينها الجزائر التي شاركت بإجمالي 14 عنصر، ستة منهم معنيون بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس (فرنسا).

والدول التى شاركت هي  : تونس (البلد المنظم)، أنغولا، البنين، كوت ديفوار، الكاميرون، الرأس الاخضر، مصر، كينيا، ليبيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، جنوب افريقيا، السينغال، السودان، طوغو، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

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تجديف/بطولة افريقيا 2023 : المنتخب الجزائري ينهي المنافسة ب17 ميدالية منها 4 ذهبيات
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 13:50     الفئـة : رياضــة   شارك

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