كأس إفريقيا للأمم-2023 : رئيس الفاف وسفير كوت ديفوار بالجزائر يتطرقان إلى كيفية تنقل أنصار "الخضر"

الجزائر - شكل موضوع كيفية تنقل الأنصار الجزائريين إلى كوت ديفوار لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024)، أهم النقاط التي تطرق إليها رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، وليد صادي، خلال إستقباله لسفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر، ألفونس فوهو ساهي، بمقر الهيئة بدالي براهيم (الجزائر العاصمة)، حسبما أوردته "الفاف" يوم الأربعاء على موقعها الرسمي.

و أوضح بيان الهيئة الكروية أنه "خلال زيارة سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر, السيد ألفونس فوهو ساهي, شكل موضوع شروط تنقل الأنصار الجزائريين الى كوت ديفوار, أهم النقاط التي تطرق إليها خلال استقباله من طرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), وليد صادي, بمقر الهيئة الفيدرالية".

و في نهائيات "كان-2023", يتواجد الفريق الوطني في المجموعة الرابعة رفقة بوركينافاسو و موريتانيا وأنغولا, بمدينة بواكي التي تبتعد عن العاصمة أبيدجان بـ350 كلم.

و في الجولة الأولى يواجه "الخضر" يوم الاثنين 2024 منتخب انغولا بملعب "السلام" ببواكي على (00ر21 بتوقيت الجزائر), قبل مواجهة بوركينافاسو في الجولة الثانية يوم السبت 20 يناير ببواكي على (00ر15), ثم التباري مع موريتانيا يوم الثلاثاء 23 يناير بنفس الملعب على (00ر21).

و أضاف البيان "وشكل هذا اللقاء فرصة للتطرق الى تنظيم كأس أمم إفريقيا-2023 بكوت ديفوار و شروط تنقل و إقامة المنتخب الوطني خلال هذا الحدث القاري" مشيرا أن "اللقاء جرى في أجواء ودية تعكس العلاقات الاخوية التي تربط البلدين".

و تجرى "الكان" للمرة الثالثة بـ24 بلدا عقب نسختي 2019 (مصر) و 2021 (الكامرون).

و تم تقسيم المنتخبات ال 24 على 6 مجموعات كل واحدة منها تضم اربعة منتخبات, حيث يتأهل صاحبا المركزين الاولين عن كل مجموعة اضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها, الى الدور ثمن النهائي للطبعة الـ34, التي ستجرى بخمس مدن إيفوارية : أبيدجان, بواكي, كوروغو, ياموسوكرو وسان بيدرو.

و تأهل "الخضر" الى نهائيات كان-2023 (المؤجلة الى 2024), بعدما تصدروا المجموعة السادسة بـ16 نقطة, لترافقهم الى الموعد القاري, تنزانيا التي حلت ثانية في ترتيب المجموعة بـ8 نقاط.