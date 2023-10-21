الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو- ج1: الجزائر حاضرة ب12 مصارعا من اجل حصد النقاط والاحتكاك بالمستوى العالي

الجزائر- يشارك 12 مصارعا جزائريا من مختلف الفئات, في الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو-ج1 التي انطلقت اليوم السبت (21-23 اكتوبر) بقاعة علي بن حمد العطية بالسد ( قطر), من اجل جمع النقاط في مسعى التأهل الي اولمبياد باريس 2024 والاحتكاك بالمستوى العالي, حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

واوضح المدير الفني الوطني للهيئة الفيدرالية, سليم عاشوري ان الجزائر ستكون ممثلة في الدورة الدولية المفتوحة للتايكوندو - ج1 بقطر , ب12 مصارعا من فئات: الاشبال ( مصارعان-ذكور) , الاواسط ( فتيان وفتاة) و سبعة من الاكابر (اربعة رجال وثلاث سيدات), بقيادة المدرب عبد الحميد مغربي ومساعده التونسي ياسين طرابلسي.

واضاف عاشوري ان النخبة الوطنية للأكابر, ستسعى خلال هذه الدورة الى حصد النقاط المؤهلة الى الالعاب الاولمبية بباريس-2024 وهي المحطة الاخيرة لها قبل المشاركة في البطولة الافريقية المقررة يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل بكوت ديفوار.

اما بالنسبة للفئتين الشابتين (اشبال واوسط) , فموعد قطر يمثل بالنسبة لهما, موعدا مهما من اجل الاحتكاك بالمستوى العالي والتحضير للاستحقاقات الرياضية المقبلة على غرار بطولة العالم - 2024 والالعاب الاولمبية للشباب-2026 حسب التقني الجزائري, الذي أشار الى ان الفئتين المذكورتين شاركتا في كل الدورات المفتوحة بهدف جمع النقاط.

كما ان فئة الاواسط شاركت مؤخرا في البطولة الافريقية بمصر ونالت المرتبة الثالثة في مسابقة حسب الفرق (ذهبية, فضية وبرونزيتان), حسبما اكده المدير الفني الوطني الذي تأسف لمحدودية الامكانيات المادية التي تسمح للمنتخبات الوطنية للتايكواندو بالمشاركة في كل الدورات الدولية المفتوحة , قائلا : "حضورنا في هذه المنافسات يبقى رهين الامكانيات التي تتوفر عليها الاتحادية الجزائرية للتايكواندو".

ويشارك في موعد قطر قرابة 887 مصارعة ومصارعة مقسمون على اربع فئات يمثلون 41 دولة ,اضافة الى 28 حكما دوليا.

وتقام الدورة في اربع فئات وهي: فئة البراعم وعددهم 171 مصارع ومصارعة (الذكور 125 والإناث 46) وفئة الاشبال وعددهم 183 مصارع ومصارعة (الذكور 128 والإناث 55) وفئة الاواسط وعددهم 208 مصارع ومصارعة (الذكور 131 والإناث 77) وأخيرا فئة الاكابر وعددهم 244 مصارعا ومصارعة (166 مصارع و87 مصارعة).

وستشهد منافسات البطولة العديد من الأوزان في الفئات الأربع, بواقع 10 أوزان للبراعم - ذكور و10 أوزان للبرعمات, أما فئة الاشبال فستقام المنافسات من خلال مقاييس طول اللاعبين وهي: 148 سم و152 سم و156 سم و160 سم و164 سم و168 سم و172 سم و176 سم و180 سم و+180 سم للذكور و144 سم و148 سم و152 سم و156 سم و160 سم و164 سم و168 سم و172 سم و176 سم و+176 سم بالنسبة للإناث.

أما في فئة الاواسط فستقام منافساتها في 10 أوزان للذكور و10 أوزان للإناث وأخيرا في فئة الرجال والسيدات وتقام منافساتها في ثمانية أوزان.

وتعرف المسابقة الدولية للتايكواندو, تنشيط اربعة نهائيات في اليوم مع تطبيق كافة قوانين الاتحاد الدولي للعبة, حسب نفس المصدر.