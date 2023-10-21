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تجذيف (البطولة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية) : الجزائر تشارك ب 14 جدافا وجدافة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 13:47     الفئـة : رياضــة
تجذيف (البطولة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية) : الجزائر تشارك ب 14 جدافا وجدافة

الجزائر - يشارك المنتخب الوطني للتجديف في البطولة الإفريقية (رجال وسيدات) المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024، المزمع إقامتها من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري بتونس، ب 14 جدافا وجدافة، حسب ما أفادت الإتحادية الجزائرية للعبة يوم السبت.

و أشارت الاتحادية الجزائرية للتجديف ان العناصر الوطنية المتكونة من 14 جدافا منهم 6 جدافات, تحت قيادة المدرب الوطني رياض قاريدي والمساعد كمال ايت داود, يتواجدون منذ يوم الخميس بالعاصمة تونس, تحسبا للمشاركة في الحدث الرياضي الافريقي المؤهل لأولمبياد 2024.

و يشارك في البطولة الافريقية 168 جدافا و جدافة يمثلون 20 بلدا : الجزائر, انغولا, بنين, ساحل العاج, الكاميرون, الرأس الأخضر, مصر, كينيا, ليبيا, المغرب, ناميبيا, نيجيريا, جنوب افريقيا, السنغال, السودان, توغو, اوغندا, زامبيا زيمبابوي, بالإضافة الى تونس الدولة المستضيفة.

و تحسبا للمشاركة في هذا الموعد الافريقي, اجرت العناصر الوطنية تربصا اعداديا بسد بني هارون بولاية ميلة.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 13:57
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تجذيف (البطولة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية) : الجزائر تشارك ب 14 جدافا وجدافة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 13:47     الفئـة : رياضــة   شارك

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