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ملاكمة/ البطولة العربية للأواسط : صعود خمسة جزائريين من أصل سبعة إلى النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 08:57     الفئـة : رياضــة

 

القاهرة - تأهل خمسة ملاكمين جزائريين من أصل سبعة شاركوا في المربع الذهبي يوم الجمعة، إلى النهائيات الخاصة بأوزانهم على التوالي، ضمن البطولة العربية للأواسط الجارية بالقاهرة (مصر)، والتي من المقرر إجراء مُنازلاتها النهائية يوم غد السبت.

و يتعلق الأمر بكل من براهيمي عكروف (54 كلغ), رحماني فضل الرحمان (57 كلغ), أكرم إلياس رابح (80 كلغ), أمير بولمرقة (86 كلغ), ومحمد أسامة عربي (92 كلغ)، بينما كان قد تأهل مواطنهم عبد القادر مقطع مباشرة إلى نهائي صنف +92 كلغ.

و تغلب أكروف على المصري صلاح شعبان, كما انتصر رابح أكرم إلياس على المصري الآخر حمزة مسلم.

من جانبه, صعد الثنائي أمير بولمرقة و محمد أسامة عربية إلى الدور النهائي على حساب السعودي إلياس يوسف و القطري عبد الله البدر, في حين أقصي الجزائريان: محمد عباس (48 كلغ) و إسلام دحلال (67 كلغ) أمام المغربيان عثمان شدغور و أمين محمد, تواليا.

ليعرفا نفس مصير زملائهم يحي بوشاقور (60 كلغ), أسامة حمام (5ر63 كلغ), عبد الرحيم كشرود و مصطفى عبدو (75 كلغ), الذين خرجوا من الدور ربع النهائي على يد المغربي صلاح الدين حماموش, التونسي نبيل عجنغي, والمصري عبد المفتاح طارق و محمد حسام علي.

البطولة العربية للأواسط الجارية بالمركب الاولمبي بالمعادي (القاهرة) في الفترة الممتدة من 12 و 22 أكتوبر الجاري.

و يشارك المنتخب الوطني الجزائري في هذا الموعد العربي بمجموع 13 ملاكما بمتوسط عمر لا تتجاوز 18 سنة.

بالإضافة إلى الجزائر, تسجل 11 دولة عربية حضورها في هذه البطولة وهي : ليبيا (8 ملاكمين), تونس (10 ملاكمين), سوريا (ملاكم واحد), الكويت (4 ملاكمين), اليمن (4 ملاكمين), قطر (2 ملاكمان), لبنان (6 ملاكمين), مصر (13 ملاكما), العربية السعودية (8 ملاكمين) والمغرب (11 ملاكما).

للإشارة فان المنتخب الفلسطيني الذي كان مقرر أن يشارك في هذه البطولة العربية, قد قرر الانسحاب منها في آخر لحظة بسبب الأوضاع المأسوية التي يعيشها قطاع غزة حاليا, حسب المنظمين.

 

برنامج نهائيات الملاكمين الجزائريين :

 

54 كلغ:  عكروف براهيمي (الجزائر) - أسامة المرناوي  (المغرب)

57 كلغ:  رحماني فضل الرحمان (الجزائر) - عثمان فرحان  (المغرب)

80 كلغ: رابح أكرم إلياس (الجزائر) - فارس عادل المتولي (مصر)

86 كلغ: أمير بولمرقة (الجزائر) - محمد عبد الهادي عبد العيسى (مصر)

92 كلغ: محمد أسامة عربية (الجزائر) - محمود محمد محمود (مصر)

+92 كلغ: عبد الرحيم مقطع ( الجزائر) - محمد حسن فراق (مصر).

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ملاكمة/ البطولة العربية للأواسط : صعود خمسة جزائريين من أصل سبعة إلى النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 08:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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