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الألعاب العالمية للفنون القتالية- كاراتي دو: تتويج الجزائرية ابو ريش بالذهب و زميلتها ويكان بالفضة

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : رياضــة
الألعاب العالمية للفنون القتالية- كاراتي دو: تتويج الجزائرية ابو ريش بالذهب و زميلتها ويكان بالفضة

الرياض - توجت المصارعة الجزائرية, لويزة ابوريش، بذهبية الالعاب العالمية للفنون القتالية للكاراتي دو (رجال وسيدات) لأقل من 21 سنة والمقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية, بالرياض, (20 -21 اكتوبر) , عقب فوزها اليوم الجمعة , على الكازاخية بيلا سماسيفا , في نهائي فئة اقل من 55 كلغ, في الوقت الذي احرزت فيه مواطنتها سيليا ويكان (50كلغ) , الميدالية الفضية, عقب خسارتها في النهائي على يد الكولومبية صوفيا كارديناس باكزار .

وتأهلت ابوريش ابنة مدينة فريحة ( تيزي وزو) الى النهائي, بعد تجاوزها عقبة الفرنسية لوفاتشي تيل بنتيجة (1-0) في لقاء نصف النهائي , فيما تغلبت  سماسيفا على الاسترالية جيورجي لورونس في نصف النهائي الثاني عن نفس الوزن.

من جهتها , فازت ويكان في الدور نصف النهائي  على القبرصية ايران كونتو (3-0), قبل ان تتعثر في النهائي امام الكولومبية صوفيا باكزار.

واحرزت الجزائر لحد الان ميداليتين في هذه الالعاب العالمية , في انتظار دخول المصارعة الثالثة والاخيرة  خديجة غلام  المنافسة في وقت لاحق.

ويشارك في منافسات الكاراتي في الالعاب العالمية للفنون القتالية 96  مصارع و مصارعة يمثلون ما لا يقل عن 42 دولة .

وتعد دورة الألعاب القتالية العالمية أكبر حدث متعدد الاختصاصات الرياضية حيث يشارك أكثر من 1500 رياضيا ورياضية يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف العالم في 15 رياضة وهي: "الأيكيدو , المصارعة , الملاكمة , المبارزة , الجيدو, الجوجيتسو, الكاراتي دو, الكيندو, الملاكمة التايلاندية, السامبو, السافات, السومو, التايكواندو, الووشو".

 

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الألعاب العالمية للفنون القتالية- كاراتي دو: تتويج الجزائرية ابو ريش بالذهب و زميلتها ويكان بالفضة
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : رياضــة   شارك

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