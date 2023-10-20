كاراتي دو (الالعاب العالمية للفنون القتالية) :المصارعتان الجزائريتان سيليا و ابوريش في النهائي

الرياض - تأهلت المصارعتان الجزائريتان, سيليا ويكان و لويزة ابوريش, اليوم الجمعة للمنازلات النهائية ضمن الالعاب العالمية للفنون القتالية للكاراتي دو (رجال وسيدات) لأقل من 21 سنة, و المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية, بالرياض, يومي 20 و 21 اكتوبر الجاري.

ففي وزن أقل من 50كغ, تأهلت ويكان بعدما غلبت في الدور النصف النهائي على المصارعة كونتو ايرن (قبرص) بنتيجة (3-0), وستقابل في وقت لاحق من اليوم الجمعة, في المنازلة النهائية الكولومبية كرديناص باكازار صوفيا الفائزة على المغربية هيبا فلاوي بنتيجة (1-0).

كما ترشحت الجزائرية الاخرى ابو الريش على حساب الفرنسية لوفاتشي تيل بنتيجة (1-0) في لقاء نصف النهائي لوزن أقل من أقل من 55كغ.

وستنازل أوالريش في اللقاء النهائي بيلا ساماسييفا (كازاخستان) الفائزة على الاسترالية لورانس جيورجي بنتيجة (1-0).

ويذكر ان المصارعة سيليا ويكان (50 كلغ) بلغت الدور نصف النهائي بعد ان تصدرت المجموعة الاولى بثلاثة انتصارات , فيما تأهلت مواطنتها لويزة ابوريش (-55 كلغ ) لذات الدور بعد حققت انتصارين في المجموعة الثانية.

وتشارك الجزائر في المنافسة بثلاثة مصارعات, الى جانب سيليا ويكان و لويزة ابوريش, غلام خديجة التي ستدخل المنافسة في وقت لاحق من اليوم.

ويشارك في منافسات الالعاب العالمية للفنون القتالية 96 رياضيا و رياضية , حيث سيتم تمثيل ما لا يقل عن 42 دولة في مسابقة الكاراتي دو.

وتعد دورة الألعاب القتالية العالمية أكبر حدث متعدد الاختصاصات الرياضية حيث يشارك أكثر من 1500 رياضيا ورياضية يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف العالم في 15 رياضة وهي: "الأيكيدو , المصارعة , الملاكمة , المبارزة , الجيدو, الجوجيتسو, الكاراتي دو, الكيندو, الملاكمة التايلاندية, السامبو, السافات, السومو, التايكواندو, الووشو".