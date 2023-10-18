رياضة /تضامنا مع الشعب الفلسطيني: تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية إلى تاريخ لاحق

الجزائر- قررت وزارة الشباب والرياضة, مساء اليوم الاربعاء, تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية "الى تاريخ لاحق", نظرا للتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في مراسلة للوزارة موجهة الى الاتحاديات الوطنية الرياضية ومديريات الشباب والرياضة أنه تم "تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية المبرمجة الى تاريخ لاحق, نظرا للتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بسبب العدوان الهمجي للكيان الصهيوني على قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء, كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), قد أعلنت في بيان لها, عن تأجيل كل المنافسات الكروية إلى إشعار آخر, وذلك "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد ضد العدوان الصهيوني".

كما أعلنت أيضا, اليوم الأربعاء, كل من الاتحادية الجزائرية لكرة اليد والاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة, عن تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية المبرمجة نهاية هذا الاسبوع "الى إشعار آخر وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وكان مقررا نهاية الاسبوع الجاري, إجراء عدة تظاهرات رياضية, أبرزها نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات) بين جمعية ولاية بجاية وأولمبي تيشي, بالمركب الرياضي بالبليدة, ومباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, بالإضافة الى مقابلات الجولة الثانية لبطولة القسم الممتاز ''رجال'' لكرة اليد.