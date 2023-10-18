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ملاكمة / البطولة العربية للأواسط : تأهل ثلاثة ملاكمين جزائريين الى الدور نصف النهائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:47     الفئـة : رياضــة

القاهرة - اقتطع ثلاثة ملاكمين جزائريين, محمد عباس (اقل من 48 كلغ), قايدي محمد (51 كلغ), رحماني سند فضل الرحمان(57 كلغ), تأشيره التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأواسط الجارية بالمركب الاولمبي بالمعادي (القاهرة) في الفترة الممتدة من 12 و 22 أكتوبر الجاري.

ففي فئة اقل من 48 كلغ , تجاوز الملاكم الجزائري محمد عباس (اقل من 48 كلغ),منافسه المصري محمد ايهاب مختار بنتيجة (3-2) فيما فاز مواطنه قايدي محمد (51 كلغ) على منافسه السعودي محمد اعرار بتوقيف من الحكم في الجولة الثانية, في حين بلغ رحماني سند فضل الرحمان (57 كلغ)الدور النصف النهائي بعد سيطرته المطلقة على منافسه اليمني احمد الخاطر بنتيجة (5-0).

و لحساب نفس الدور(الدور ربع النهائي), سيلاقي اليوم الأربعاء الثنائي الجزائري أكرم رابح (80 كلغ) و أسامة حمام (5ر63 كلغ) ضد السعودي فراس سالم و التونسي نبيل عجينقي, على تواليا.

من جانب آخر, تأهل سبعة ملاكمين جزائريين مباشرة إلى الدور نصف النهائي ويتعلق الأمر بكل من محمد أسامة عربية (92 كلغ) ضد القطري عبد الله, أمير بولمرقة (86 كلغ) أمام السعودي يوسف الياس, عبدو مصطفى (75 كلغ) ضد المصري محمد حسام علي, و عبد الرحيم كشرود (71 كلغ) يواجه المصري عبد الفتاح طارق.

كما يواجه إسلام دهلال (67 كلغ)  المغربي محمد أمين جيوكري, ويحي بوشاقور (60 كلغ) ضد الفائز من المنازلة التي ستجمع بين السعودي حمد عزيبي و المغربي صلاح الدين حماموش, في حين يتقابل ريان أكروف (54 كلغ) مع الفائز من النزال الذي سيجمع اليمني شعبان صالح و اللبناني يزيد الهويج.

بدوره يواجه عبد القادر مقطع (+92 كلغ) المتأهل مباشرة نحو النهائي, المنتصر من منازلة نصف النهائي التي تجمع التونسي أسامة مبارك و المصري محمد حسين فرج.

و يشارك  المنتخب الوطني الجزائري في هذا الموعد العربي بمجموع 13 ملاكما بمتوسط عمر لا تتجاوز 18 سنة.

بالإضافة إلى الجزائر, تسجل 11 دولة عربية حضورها في هذه البطولة  وهي : ليبيا (8 ملاكمين), تونس (10 ملاكمين), سوريا (ملاكم واحد), الكويت (4 ملاكمين), اليمن (4 ملاكمين), قطر (2 ملاكمان), لبنان (6 ملاكمين), مصر (13 ملاكما), العربية السعودية (8 ملاكمين) والمغرب (11 ملاكما).

للإشارة أن المنتخب الفلسطيني الذي كان مقرر ان يشارك في هذه البطولة العربية, قد قرر الانسحاب منها في آخر لحظة بسبب الأوضاع المأسوية التي يعيشها قطاع غزة حاليا, حسب المنظمين.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 14:06
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ملاكمة / البطولة العربية للأواسط : تأهل ثلاثة ملاكمين جزائريين الى الدور نصف النهائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:47     الفئـة : رياضــة   شارك

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