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الكرة الطائرة/ نهائي كأس الجزائر للسيدات (2022-2023): جمعية بجاية-أولمبي تيشي : دربي بجاوي واعد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:38     الفئـة : رياضــة

الجزائر- تنشط سيدات نادي جمعية بجاية و أولمبي تيشي للكرة الطائرة يوم السبت (سا 00ر15) بالقاعة المتعددة الرياضية، مصطفي تشاكر بالبليدة، نهائي كأس الجزائر للموسم "2022-2023"، مع كسب لاعبات الجمعية أفضلية التكهنات للتتويج باللقب.

و ستسعى فتيات الجمعية البجاوية اللائي سيطرن على الكرة الطائرة النسوية خلال التسعينات بحصولهن على ست كؤوس ما بين 1993 و 1999, الظفر بكأسهن السابعة في تاريخ النادي, بعد انتظار طويل استغرق  24 عاما.

و لبلوغ المباراة النهائية, نجحت  الجمعية في إقصاء عملاق الكرة الطائرة الجزائرية, مولودية الجزائر,صاحبة 29 كأسا خلال خمسة عقود (1978 - 2019), حيث فازت عليها يوم السبت في لقاء المربع الذهبي بنتيجة ( 3-0: 25-19, 29-27 و 25-15).

و سيكون منافس الجمعية في مباراة يوم السبت, جارها البجاوي, أولمبي تيشي اكتشاف الكرة الطائرة النسوية الذي سيلعب أول نهائي له في تاريخه القصير جدا.

و كان أولمبي تيشي قد اقتطع تأشيرة النهائي بتغلبه على منافس عنيد و يتعلق الأمر بنجمة الشلف بثلاثية نظيفة (3-0: 25-18, 25-16 و 25-15).

و سيخلف المتوج بكأس 2023 في سجل المنافسة, مشعل بجاية المتوج في نسخة 2022 على حساب رائد بجاية بنتيجة (3-2: 25-20, 16-25, 20-25, 25-16 و 15-04).

 

السجل الكامل للمنافسة قبل نهائي جمعية ولاية بجاية - أولمبي تيشي    

 

- السجل الكامل لمنافسة كأس الجزائر في الكرة الطائرة (سيدات) قبل نهائي موسم "2022-2023" بين جمعية ولاية بجلية و أولمبي تيشي المقرر يوم السبت (00ر15) بقاعة مصطفى تشاكر (البليدة)  :

 

1967 : نصر حسين داي    1968 : نصر حسين داي

1969 : نصر حسين داي    1970 : نصر حسين داي

1971 : نصر حسين داي    1972 : نصر حسين داي

1973 : نادي البليدة          1974 : نار سكيكدة

1975 : شبيبة الأبيار         1976 : الجزائر رياضة

1977 : الجزائر رياضة      1978 : مولودية الجزائر

1979 : مولودية الجزائر     1980 : مولودية الجزائر

1981 : مولودية الجزائر     1982 : ناديت الجزائر

1983 : مولودية الجزائر     1984 : مولودية الجزائر

1985 : جامعة الجزائر       1986 : مولودية الجزائر

1987 : مولودية الجزائر     1988 : مولودية الجزائر

1989 : نصر حسين داي    1990 : مولودية الجزائر

1991 : مولودية الجزائر     1992 : مولودية الجزائر

1993 : جمعية ولاية بجاية   1994 : جمعية ولاية بجاية

1995 : جمعية ولاية بجاية   1996 : جمعية ولاية بجاية

1997 : مولودية الجزائر     1998 : جمعية ولاية بجاية

1999 : جمعية ولاية بجاية  2000  : مولودية الجزائر

2001 : مولودية الجزائر    2002 : مولودية الجزائر

2003 : مولودية الجزائر 

  2004 : ناصرية بجاية

2005 : غالية الشلف        2006 : ناصرية بجاية

2007 : ناصرية بجاية      2008 : مولودية الجزائر

2009 : المجمع البترولي    2010 : المجمع البترولي

2011 : المجمع البترولي    2012 : المجمع البترولي

2013 : المجمع البترولي    2014 : المجمع البترولي

2015 : المجمع البترولي    2016 : المجمع البترولي

2017 : المجمع البترولي    2018 : المجمع البترولي

2019: المجمع البترولي     2020: لم تجر

2021: لم تجر               2022 : مشعل بجاية

2023:-------------.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:46
كلـمات مفتـاحيــة :
الكرة الطائرة/ نهائي كأس الجزائر للسيدات (2022-2023): جمعية بجاية-أولمبي تيشي : دربي بجاوي واعد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:38     الفئـة : رياضــة   شارك

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