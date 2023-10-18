الكرة الطائرة/ نهائي كأس الجزائر للسيدات (2022-2023): جمعية بجاية-أولمبي تيشي : دربي بجاوي واعد

الجزائر- تنشط سيدات نادي جمعية بجاية و أولمبي تيشي للكرة الطائرة يوم السبت (سا 00ر15) بالقاعة المتعددة الرياضية، مصطفي تشاكر بالبليدة، نهائي كأس الجزائر للموسم "2022-2023"، مع كسب لاعبات الجمعية أفضلية التكهنات للتتويج باللقب.

و ستسعى فتيات الجمعية البجاوية اللائي سيطرن على الكرة الطائرة النسوية خلال التسعينات بحصولهن على ست كؤوس ما بين 1993 و 1999, الظفر بكأسهن السابعة في تاريخ النادي, بعد انتظار طويل استغرق 24 عاما.

و لبلوغ المباراة النهائية, نجحت الجمعية في إقصاء عملاق الكرة الطائرة الجزائرية, مولودية الجزائر,صاحبة 29 كأسا خلال خمسة عقود (1978 - 2019), حيث فازت عليها يوم السبت في لقاء المربع الذهبي بنتيجة ( 3-0: 25-19, 29-27 و 25-15).

و سيكون منافس الجمعية في مباراة يوم السبت, جارها البجاوي, أولمبي تيشي اكتشاف الكرة الطائرة النسوية الذي سيلعب أول نهائي له في تاريخه القصير جدا.

و كان أولمبي تيشي قد اقتطع تأشيرة النهائي بتغلبه على منافس عنيد و يتعلق الأمر بنجمة الشلف بثلاثية نظيفة (3-0: 25-18, 25-16 و 25-15).

و سيخلف المتوج بكأس 2023 في سجل المنافسة, مشعل بجاية المتوج في نسخة 2022 على حساب رائد بجاية بنتيجة (3-2: 25-20, 16-25, 20-25, 25-16 و 15-04).

السجل الكامل للمنافسة قبل نهائي جمعية ولاية بجاية - أولمبي تيشي

- السجل الكامل لمنافسة كأس الجزائر في الكرة الطائرة (سيدات) قبل نهائي موسم "2022-2023" بين جمعية ولاية بجلية و أولمبي تيشي المقرر يوم السبت (00ر15) بقاعة مصطفى تشاكر (البليدة) :

1967 : نصر حسين داي 1968 : نصر حسين داي

1969 : نصر حسين داي 1970 : نصر حسين داي

1971 : نصر حسين داي 1972 : نصر حسين داي

1973 : نادي البليدة 1974 : نار سكيكدة

1975 : شبيبة الأبيار 1976 : الجزائر رياضة

1977 : الجزائر رياضة 1978 : مولودية الجزائر

1979 : مولودية الجزائر 1980 : مولودية الجزائر

1981 : مولودية الجزائر 1982 : ناديت الجزائر

1983 : مولودية الجزائر 1984 : مولودية الجزائر

1985 : جامعة الجزائر 1986 : مولودية الجزائر

1987 : مولودية الجزائر 1988 : مولودية الجزائر

1989 : نصر حسين داي 1990 : مولودية الجزائر

1991 : مولودية الجزائر 1992 : مولودية الجزائر

1993 : جمعية ولاية بجاية 1994 : جمعية ولاية بجاية

1995 : جمعية ولاية بجاية 1996 : جمعية ولاية بجاية

1997 : مولودية الجزائر 1998 : جمعية ولاية بجاية

1999 : جمعية ولاية بجاية 2000 : مولودية الجزائر

2001 : مولودية الجزائر 2002 : مولودية الجزائر

2003 : مولودية الجزائر

2004 : ناصرية بجاية

2005 : غالية الشلف 2006 : ناصرية بجاية

2007 : ناصرية بجاية 2008 : مولودية الجزائر

2009 : المجمع البترولي 2010 : المجمع البترولي

2011 : المجمع البترولي 2012 : المجمع البترولي

2013 : المجمع البترولي 2014 : المجمع البترولي

2015 : المجمع البترولي 2016 : المجمع البترولي

2017 : المجمع البترولي 2018 : المجمع البترولي

2019: المجمع البترولي 2020: لم تجر

2021: لم تجر 2022 : مشعل بجاية

2023:-------------.