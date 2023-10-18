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المدرب الجزائري مجيد بوقرة يتعاقد مع نادي المرخية القطري لثلاثة أعوام

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 12:46     الفئـة : رياضــة

الرياض - أعلن نادي المرخية القطري لكرة القدم، عبر بيان رسمي عن تعاقده لمدة ثلاثة أعوام مع الجزائري مجيد بوقرة، المدرب السابق للمنتخب الوطني المحلي، وذلك من أجل الإشراف على العارضة الفنية للفريق القطري.

و جاء في بيان النادي القطري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقا, مساء الثلاثاء : " أعلن نادينا اليوم عن تعاقده رسميا مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة كمدرب للفريق الأول لكرة القدم. وقد حضر توقيع العقد المدير العام للنادي, مسفر المسيفري وعدد من أعضاء الجهاز الإداري".

و أضاف البيان أن " عقد بوقرة سيمتد لثلاثة أعوام".

و حرص النادي القطري على الاشادة بسيرة بوقرة وتجاربه كلاعب دولي سابق وكمدرب, حيث أكد أنه كان يعد صخرة الدفاع وأحد ركائز المنتخب الجزائر (أ) وتولى تدريب المنتخب الوطني المحلي وكذا أندية الدحيل والفجيرة الاماراتي.

و قاد بوقرة (41 سنة) المنتخب الجزائري للمحليين للتتويج بكأس العرب التي احتضنتها قطر سنة 2021, وكذا وصافة الطبعة الأخيرة من "الشان" التي احتضنتها الجزائر بعد خسارته أمام المنتخب السنغالي في اللقاء النهائي بركلات الترجيح.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:09
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المدرب الجزائري مجيد بوقرة يتعاقد مع نادي المرخية القطري لثلاثة أعوام
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 12:46     الفئـة : رياضــة   شارك

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