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الرابطة الثانية : محمد بن شوية مدربا جديدا لشباب المشرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 12:30     الفئـة : رياضــة

وهران – توصلت إدارة شباب المشرية إلى ''اتفاق نهائي'' مع المدرب محمد بن شوية لتولي المسؤولية الفنية لفريقه الأول الذي ينشط في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (مجموعة وسط-غرب)، حسبما علم يوم الأربعاء من نادي الجنوب الغربي للبلاد.

و أشار المصدر نفسه إلى أن المدرب الجديد للشباب سيوقع على عقده خلال الساعات المقبلة، بعد أن اتفق على كافة تفاصيله مع مسيري فريقه الجديد.

و يخلف المدرب الأسبق لجمعية الشلف وعدة أندية وطنية أخرى زميله عبد اللطيف بوعزة الذي استقال من منصبه بعد جولتين فقط من انطلاق البطولة عقب هزيمة الشباب على ميدانه أمام جمعية وهران.

و يحتل شباب المشرية، الذي يخوض موسمه الثاني في الرابطة الثانية، المركز ال 14 في الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين عاد بهما من تنقليه إلى ملعبي رائد القبة وغالي معسكر.

و من المفترض أن يتيح تأجيل الجولة الرابعة من الرابطة الثانية، التي كانت مقررة سلفا في نهاية هذا الأسبوع، للمدرب الجديد لتشكيلة المشرية الحصول على بعض الوقت للتعرف على لاعبيه بشكل أفضل، حسب المصدر نفسه.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:10
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الثانية : محمد بن شوية مدربا جديدا لشباب المشرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 12:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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