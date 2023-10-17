كاراتي دو: سفارة اليابان بالجزائر تكرم الخبير الجزائري مولود لطرش بوسام "الشمس المشرقة, الأشعة الفضية"

الجزائر- أقامت سفارة اليابان بالجزائر اليوم الثلاثاء حفلا تكريميا على شرف الخبير الدولي في الكاراتي دو الجزائري , مولود لطرش , بمنحه وسام "الشمس المشرقة, الأشعة الفضية", نظير اسهاماته في نشر وتعليم هذه الرياضة ومبادئها منذ سنوات في الجزائر.

وتم إسداء الاستاذ لطرش هذا الوسام "العالي" من طرف سفير اليابان بالجزائر, كونو أكيرا نظير جهوده في تلقين الاجيال وتعليمهم مبادئ رياضية الكاراتي دو في الجزائر منذ عدة سنوات, حيث أنشأ سنة 1973 اول جمعية رياضية للكاراتي دو, لتتوسع فيما بعد واصبحت تضم عدة جمعيات محلية جديدة في الاختصاص.

كما بادر لطرش -صاحب الحزام الاسود من الدان الثامنة- في إقامة كأس سفير اليابان للكاراتي دو في الجزائر, حيث انتظمت اول منافسة لها سنة 2019 .

وأعرب سفير اليابان بالجزائر, كونو أكيرا بهذه المناسبة, عن امتنانه "للمساهمة الاستثنائية" للخبير الجزائري لطرش, في تعزيز التبادلات الرياضية والتفاهم بين الجزائر واليابان.

وعن هذا التكريم, صرح الخبير لطرش ل /واج: " لا اجد الكلمات التي اعبر بها عن شعوري لهذا التكريم من طرف الحكومة اليابانية للمرة الثانية وفي ظرف زمني قصير. انا ممتن لما قدموه لي من اجل مواصلة المشوار والارتقاء بالكاراتي دو داخل وخارج الوطن".

واضاف: "حفل التكريم المنظم على شرفي سيزيدني عزيمة ويحفزني اكثر على السير قدما لخدمة رياضة الكاراتي دو ونشرها".

ويرأس الخبير الدولي الجزائري لطرش, الرابطة اليابانية للكاراتي دو في الجزائر وهو ايضا عضو في اللجنة التقنية الافريقية للاختصاص.

وكانت حكومة اليابان قد كرمت سنة 2022 الخبير الجزائري لطرش بمنحه جائزة وزارة الشؤون الخارجية لليابان .