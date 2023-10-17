Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم / نزاعات مالية / الأندية-المدربون-اللاعبون: العمل على إيجاد منهجية لتسوية ودية للديون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 18:32     الفئـة : رياضــة
كرة القدم / نزاعات مالية / الأندية-المدربون-اللاعبون: العمل على إيجاد منهجية لتسوية ودية للديون

الجزائر - أقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وبإشراف منها على تنصيب مجموعة عمل ثلاثية من أجل وضع منهجية مشتركة تسمح بتسوية النزاعات المالية التي أصبحت عبئا ثقيلا على كرة القدم الوطنية، حسبما أوضحه بيان الهيئة الفيدرالية الذي نشرته اليوم الثلاثاء.

واتخذ هذا القرار خلال الاجتماع الثلاثي للفاف والأندية واللاعبين والمدربين الدائنين، المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة وليد صادي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

"وترحيبا بمبادرة الاتحادية، توصل المشاركون في هذا الاجتماع إلى اتفاق توافقي بشأن التسوية الودية للديون، على أساس جدول زمني سيتم التفاوض عليه بين الطرفين.

و من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، تم تشكيل مجموعة عمل بقيادة الفاف وتتكون من ممثلي الأندية واللاعبين والمدربين", كما أوضح ذات المصدر.

من جانبه، "أبدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم استعداده لمنح قرض قابل للسداد للأندية حسب الوضعية، لتسوية القسط الأول، وفقا للشروط العادية".

ولهذا, فإن كل نادي معني بهذه النزاعات هو مدعو لإبرام اتفاقيات التوفيق مع دائنيه في أسرع وقت ممكن"، حسبما فصله البيان.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي تمت برمجته مع الأندية منذ انتخاب وليد صادي على رأس الفاف في 21 سبتمبر الماضي، بعد الأول المنعقد يوم الاثنين 9 أكتوبر والذي جمع بين رؤساء و ممثلي أندية كرة القدم المحترفة للرابطة الأولى موبيليس، حيث ساد "حوارا مسؤولا ومثمرا بخصوص المسائل المتعلقة بتطوير كرة القدم المحترفة وتحديد الأسباب التي تعيق النهوض بالرياضة الأكثر شعبية في الجزائر".

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم / نزاعات مالية / الأندية-المدربون-اللاعبون: العمل على إيجاد منهجية لتسوية ودية للديون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 18:32     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.17

بيان السياسة العامة للحكومة: أعضاء مجلس الأمة يشيدون بموقف الجزائر الداعم للقضية…

23.10.17

التربية و التعليم محور نقاش خلال الدورة ال20 لاجتماع دول إفريقيا و شمال أوروبا

23.10.17

كاراتي دو: سفارة اليابان بالجزائر تكرم الخبير الجزائري مولود لطرش بوسام "الشمس المشرقة,…

23.10.17

معرض المؤسسات الناشئة نورث ستار في دبي: التكنولوجيا الجزائرية تطمح إلى المساهمة في…

23.10.17

محاربة الهجرة غير الشرعية: الجزائر ستنشئ قريبا هيئة خاصة للتكفل بهذه الظاهرة

23.10.17

كرة القدم / نزاعات مالية / الأندية-المدربون-اللاعبون: العمل على إيجاد منهجية لتسوية ودية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.16

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة