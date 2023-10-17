كرة القدم/ احتضان الجزائر لمباريات المنتخب الفلسطيني : جبريل رجوب يثني على قرار الجزائر

الجزائر - أثنى رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة الفلسطيني، جبريل رجوب، اليوم الثلاثاء بقرار السلطات العليا بالجزائر القاضي باحتضان كل المباريات الرسمية و الودية التي تدخل في إطار تحضيرات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ضمن تصفيات كأس العالم-2026 و كأس آسيا للأمم-2027, مع التكفل بكل المصاريف المترتبة عن هذين الحدثين.

و في تصريح خص به /وأج قال السيد رجوب : "هذا القرار يعبر عن الانتماء الجزائري لفلسطين و لقضيتها في هذه الظروف الصعبة و الحرجة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني عدوانا عنصريا و إرهابا غير مسبوق في تاريخ البشرية. نثمن قرار و موقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و الشعب الجزائري".

و في بيان أصدرته أول أمس الأحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) جاء فيه : "قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد, و بناء على طلب رئيس الاتحادية الفلسطينية لكرة القدم, السيد جبريل رجوب, قررت احتضان الجزائر, لكل المباريات الرسمية و الودية التي تدخل في إطار تحضيرات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم, لتصفيات كأس العالم-2026 و كأس آسيا للأمم-2027, مع التكفل بكل المصاريف المترتبة عن هذين الحدثين".

و بالنسبة لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، أوضح السيد رجوب الذي يشغل كذلك منصب رئيس الاتحادية الفلسطينية لكرة القدم قائلا : "ما زالنا ننتظر موافقة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر. الاتحاد الاسيوي طلب منا اختيار ملعب محايد وعلى هذا الاساس تم اختيار الجزائر لاحتضان كافة المشاركات القارية والدولية في انتظار الرد النهائي من الاتحاد الاسيوي".

و اختتم السيد رجوب : "أحيي الرئيس تبون الذي يمثل رمز و عنوان وحدة هذا الشعب العظيم والشقيق الذي ألهمت مسيرته النضالية كل حركات التحرر في العالم بما فيها حركة فتح و الثورة الفلسطينية حيث نعتبر أنفسنا امتدادا لجبهة التحرير الوطني و للجزائر و الشعب الجزائري".

وفي تصفيات كاس العالم 2026 التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل يتواجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة رفقة لبنان و استراليا وسيستهل المنافسة بمواجهة لبنان خارج الديار قبل استضافة منتخب استراليا في 21 نوفمبر 2023 بالجزائر في حال قبول الطلب الفلسطيني من قبل الاتحاد الاسيوي.