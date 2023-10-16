Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/ودية: تعادل المنتخب الجزائري أمام مصر (1-1)

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 19:19     الفئـة : رياضــة
كرة القدم/ودية: تعادل المنتخب الجزائري أمام مصر (1-1)

ابوظبي  (الامارات) - تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره المصري بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 0-0) في لقاء ودي تحضيري, مساء اليوم الاثنين, بملعب -هزاع بن زايد- بمدينة العين الاماراتية.

 وافتتح المنتخب المصري باب التسجيل عبر اللاعب حمدي فتحي د61, قبل أن يعدل المهاجم إسلام سليماني النتيجة لصالح ''الخضر'' في الوقت بدل الضائع (د90+3).

وشهد اللقاء طرد المدافع المصري محمد هاني بالبطاقة الحمراء (د30) بعد تدخله العنيف على اللاعب الجزائري أحمد توبة.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه للمنتخب الجزائري  بعد فوزه يوم الخميس أمام جزر الرأس الأخضر بنتيجة (5-1) الشوط الأول (3-0) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

ومن جهتها, فازت مصر يوم الخميس الماضي في لقاء تحضيري على زامبيا (1-0) بأبوظبي (الامارات العربية المتحدة), من توقيع اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة (90+4).

وتدخل هاتان المواجهتان في اطار التحضيرات للجولتين الاوليين للتصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026, شهر نوفمبر القادم, فضلا عن نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير).

 

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 19:38
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ودية: تعادل المنتخب الجزائري أمام مصر (1-1)
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 19:19     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.16

عرض "الخطوة الأخيرة", او اعادة انتشار المسرح الوطني للجمهورية العربية الصحراوية…

23.10.16

ري: السيد دربال يستقبل أعضاء من البرلمان عن ولايتي البويرة والمدية

23.10.16

مباراة ودية / الجزائر- مصر 1-1 : اسلام سليماني ينقذ "الخضر" من كمين "الفراعنة" 

23.10.16

اتحاد الناشرين العرب ومثقفون عرب ينددون بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي