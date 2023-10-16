كرة القدم/ودية: تعادل المنتخب الجزائري أمام مصر (1-1)

ابوظبي (الامارات) - تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره المصري بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 0-0) في لقاء ودي تحضيري, مساء اليوم الاثنين, بملعب -هزاع بن زايد- بمدينة العين الاماراتية.

وافتتح المنتخب المصري باب التسجيل عبر اللاعب حمدي فتحي د61, قبل أن يعدل المهاجم إسلام سليماني النتيجة لصالح ''الخضر'' في الوقت بدل الضائع (د90+3).

وشهد اللقاء طرد المدافع المصري محمد هاني بالبطاقة الحمراء (د30) بعد تدخله العنيف على اللاعب الجزائري أحمد توبة.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه للمنتخب الجزائري بعد فوزه يوم الخميس أمام جزر الرأس الأخضر بنتيجة (5-1) الشوط الأول (3-0) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

ومن جهتها, فازت مصر يوم الخميس الماضي في لقاء تحضيري على زامبيا (1-0) بأبوظبي (الامارات العربية المتحدة), من توقيع اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة (90+4).

وتدخل هاتان المواجهتان في اطار التحضيرات للجولتين الاوليين للتصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026, شهر نوفمبر القادم, فضلا عن نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير).