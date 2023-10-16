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بلماضي: "المهمة لن تكون سهلة في الموعد القاري''

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 15:41     الفئـة : رياضــة
بلماضي: &quot;المهمة لن تكون سهلة في الموعد القاري&#039;&#039;

القاهرة - أكد الناخب الوطني, جمال بلماضي, اليوم الاثنين, أن مهمة المنتخب الجزائري في الطبعة الـ34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير), ''لن تكون سهلة'' والمباريات ''ستكون معقدة''.

وفي تصريح خص به الموقع الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف), قال الناخب الوطني: ''لم يعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا، كل المنتخبات تكافح وتحضر جيدا على جميع المستويات، لذلك ننتظر أن تكون مباريات معقدة وصعبة، ويجب التحضير جيدا لدور المجموعات من المنافسة. لن نترك شيئا للصدفة من أجل أن نكون تنافسيين ونطمح لتحقيق الإنجاز الكبير، ولكن المهمة لن تكون سهلة أبدا.''.

وأوقعت قرعة كأس إفريقيا للأمم-2023 المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من بوركينافاسو, أنغولا وموريتانيا.

ولحساب الجولة الأولى سيواجه "الخضر" منتخب أنغولا يوم الاثنين (15 يناير 2023) بملعب "السلام" بمدينة بواكي (00ر21 سا) قبل التباري مع بوركينافاسو يوم السبت 20 يناير ببواكي (00ر15 سا) ثم موريتانيا ببواكي أيضا (00ر21 سا).

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وأضاف بلماضي قائلا: ''منتخب بوركينافاسو منافس الجزائر في المجموعة الرابعة، ويعتبر منتخبا صعبا وقويا حيث يملك طموحات كبيرة. وهو الأمر الذي يجعل الجماهير الإفريقية والعالمية تنتظر إثارة وحماس كبيرين خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين في مدينة بواكي. واجهنا بوركينافاسو في تصفيات كأس العالم الأخيرة، المباريات أمام هذا المنافس تكون صعبة جدا. إنه منتخب قوي ولديه طموحات كبيرة وتحسن كثيرا''.

وعن حظوظ المنتخب الجزائري في الدور الأول, ألح الناخب الوطني على التركيز والتحفيز لتفادي سيناريو كان 2021 والخروج من الدور الأول.

وقال في هذا الاطار: ''الأمور متشابهة مع كل المنتخبات المتواجدة في المجموعة الرابعة. دائما ما نعيش مفاجآت في كأس إفريقيا، والجزائر كانت ضحية مفاجأة الخروج من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، أين كنا حامل اللقب.

نحن في أفضل رواق حتى نعلم أنه لا يجب أن نأخذ شيئا بسهولة، وأن كل مباراة لديها حقيقتها وتحضيرها، ويجب التركيز والتحفيز في كل مباراة. كنا ضحية في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ولذلك لدينا بعض الرغبة في الانتقام''.

واعتبر الناخب الوطني أن ''القارة الإفريقية هي أصعب مكان يمكن أن تمارس فيه كرة القدم على مستوى العالم''، نظرا ''لقوة المنافسين وأحيانا طبيعة المناخ الذي لا يكون سهلا للتأقلم معه، خاصة بالنسبة للمنتخبات التي تملك لاعبين ينشطون ونشأوا في أوروبا''.

ويواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره المصري مساء اليوم الاثنين بملعب -هزاع بن زايد- بمدينة العين الاماراتية ابتداء من (00ر17 بتوقيت الجزائر), في لقاء ودي تحضيري ثاني بعد الأول الذي جمعه سهرة الخميس الماضي بمنتخب جزر الرأس الأخضر (5-1) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 15:52
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بلماضي: "المهمة لن تكون سهلة في الموعد القاري''
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 15:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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