طواف بوركينا فاسو: المنتخب الجزائري يشارك بستة دراجين في نسخة 2023

الجزائر - يشارك المنتخب الوطني "نخبة رجال" بستة دراجين في طواف بوركينا فاسو 2023 المقرر من 26 أكتوبر الى 6 نوفمبر, حسبما اعلنته الاتحادية الجزائرية للدراجات اليوم الاثنين.

وتم انتقاء لطواف بوركينا فاسو 2023 ستة دراجين جزائريين و يتعلق الامر بكل من ياسين حمزة المتأهل لأولمبياد باريس2024 والفائز بجائزة شنطال بييا 2023 ونسيم سعيدي الذي يعود بقوة بعد غياب طويل بسبب الاصابة، عبد الرؤوف بن ?ايو ، عبد الله بن يوسف وعبد الكريم فركوس بقيادة العميد عزالدين لعقاب.

وسينتقل المنتخب الوطني يوم 24 اكتوبر الى العاصمة البوركينابية واغادوغو تحت اشراف الناخب الوطني الجديد السيد خليل تمرانت بمساعدة المعالج عبد الرحمان بورزة والميكانيكي السيد كمال توبدارين حسب ما اوضحه نفس المصدر.

و قد اكد 11 منتخبا مشاركته في الطبعة 2023 من طواف بوركينافاسو ويتعلق الامر بكل من الجزائر ، مالي ، كوت ديفوار ، النيجر، غانا، الكاميرون ، رواندا ، المغرب ، البنين ، غينيا كوناكري و بوركينا فسو ونادي من بلجيكا بالإضافة الي 3 اندية محلية.

و سيقام طواف بوركينا فاسو لسنة 2023 في عشر (10) مراحل وعلى مسافة اجمالية تقدر ب 1259.2 كلم.

و اوضح نفس المصدر ان الطواف سيجرى على مسلك مسطح تغيب فيه المرتفعات الجبلية والسباقات ضد الساعة فردي وستكون اطول مرحلة تلك التي تربط مدينتي كودوكو و بورومو على مسافة 153 كلم .

المراحل العشر لطواف بوركينا فاسو 2023 :

المرحلة الاولى : واغادوغو - بو 125 كلم

المرحلة الثانية: مانغا- زينياري 132 كلم

المرحلة الثالثة: واغا- واغا (كريتريوم 2ر5كلم 28 مرة)

المرحلة الرابعة: واغادوغو- كوبيلا 135 كلم

المرحلة الخامسة : تانكودوغو- زورغو 78 كلم

المرحلة السادسة : واغادوغو- كودوغو 115 كلم

المرحلة السابعة: واغادوغو- بورومو 153 كلم

المرحلة الثامنة: بوبو- بوبو (كريتيريوم 2ر10 كلم 13 مرة)

المرحلة التاسعة: بوبو ديولاسو- با (125 كلم)

المرحلة العاشرة: سابوني- واغادوغو (115 كلم + مسلك مغلق من 1ر5 كلم 15 مرة) .