Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تجذيف/بطولة افريقيا: ستة جذافين جزائريين معنيين بتصفيات اولمبياد باريس 2024

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 13:39     الفئـة : رياضــة
تجذيف/بطولة افريقيا: ستة جذافين جزائريين معنيين بتصفيات اولمبياد باريس 2024

الجزائر - ستة جذافين من المنتخب الوطني الجزائري (ذكور واناث) معنيين بتصفيات الالعاب الاولمبية (باريس 2024), بمناسبة اجراء منافسات بطولة افريقيا (كل الفئات), المقررة في الفترة الممتدة من 23 الى 29 اكتوبر بتونس ,حسب ما علمته واج اليوم الاثنين لدى الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

واوضحت الهيئة الفدرالية ان الامر يتعلق بكل من سيد علي بودينة (فردي سكيف وزن ثقيل) و بن شاذلي نهاد (فردي وزن تقيل ), فريال زيتوني و هلال بروان (زوجي وزن خفيف) و شمس الدين و بلحاج بلال (زوجي وزن خفيف).

وتحسبا للمشاركة في هذا الموعد الافريقي, يجري المنتخب الوطني المكون من 16 جذافا تربصا اعداديا بسد بني هارون بولاية ميلة تحت قيادة المدرب الوطني  رياض قاريدي.

وتقام هذه المحطة الاعدادية بمشاركة كل من : بلحاج محمد لوصيف, ايمن فاتح, بوشامة ياسين, شريف بوخوس, لحلو ياسين, زواد عبد النور, بوجمعة شمس الدين , حفصاوي مولود,غنوش سيف الدين, و ايمن اكروم (عند الذكور), و زيتوني فريال, صبرينة بوخوس, بودربالة فاطمة الزهراء, شيماء هلال بروان ,مقدد ليليا اكرام و نهاد بن شاذلي (لدى الاناث).

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 14:21
كلـمات مفتـاحيــة :
تجذيف/بطولة افريقيا: ستة جذافين جزائريين معنيين بتصفيات اولمبياد باريس 2024
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 13:39     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.16

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيطالي

23.10.16

طواف بوركينا فاسو: المنتخب الجزائري يشارك بستة دراجين في نسخة 2023

23.10.16

المعتقلون الفلسطينيون يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل سجون الاحتلال

23.10.16

عطاف يستقبل نائبة وزير خارجية جمهورية رومانيا

23.10.16

عطاف يستقبل نظيره التوغولي

23.10.16

تجذيف/بطولة افريقيا: ستة جذافين جزائريين معنيين بتصفيات اولمبياد باريس 2024

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي