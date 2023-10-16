تجذيف/بطولة افريقيا: ستة جذافين جزائريين معنيين بتصفيات اولمبياد باريس 2024

الجزائر - ستة جذافين من المنتخب الوطني الجزائري (ذكور واناث) معنيين بتصفيات الالعاب الاولمبية (باريس 2024), بمناسبة اجراء منافسات بطولة افريقيا (كل الفئات), المقررة في الفترة الممتدة من 23 الى 29 اكتوبر بتونس ,حسب ما علمته واج اليوم الاثنين لدى الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

واوضحت الهيئة الفدرالية ان الامر يتعلق بكل من سيد علي بودينة (فردي سكيف وزن ثقيل) و بن شاذلي نهاد (فردي وزن تقيل ), فريال زيتوني و هلال بروان (زوجي وزن خفيف) و شمس الدين و بلحاج بلال (زوجي وزن خفيف).

وتحسبا للمشاركة في هذا الموعد الافريقي, يجري المنتخب الوطني المكون من 16 جذافا تربصا اعداديا بسد بني هارون بولاية ميلة تحت قيادة المدرب الوطني رياض قاريدي.

وتقام هذه المحطة الاعدادية بمشاركة كل من : بلحاج محمد لوصيف, ايمن فاتح, بوشامة ياسين, شريف بوخوس, لحلو ياسين, زواد عبد النور, بوجمعة شمس الدين , حفصاوي مولود,غنوش سيف الدين, و ايمن اكروم (عند الذكور), و زيتوني فريال, صبرينة بوخوس, بودربالة فاطمة الزهراء, شيماء هلال بروان ,مقدد ليليا اكرام و نهاد بن شاذلي (لدى الاناث).