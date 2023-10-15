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كرة القدم: الجزائر تحتضن كل المباريات "الرسمية و الودية" للمنتخب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 18:15     الفئـة : رياضــة
كرة القدم: الجزائر تحتضن كل المباريات &quot;الرسمية و الودية&quot; للمنتخب الفلسطيني

الجزائر - ستحتضن الجزائر كل المباريات "الرسمية و الودية" للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم, حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) في بيان لها اليوم الأحد.

و اوضحت الهيئة الكروية على موقعها الرسمي ما يلي: "قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد, و بناء على طلب رئيس الاتحادية الفلسطينية لكرة القدم, السيد جبريل رجوب, قررت احتضان الجزائر, لكل المباريات الرسمية و الودية التي تدخل في إطار تحضيرات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم, لتصفيات كأس العالم-2026 و كأس آسيا للأمم-2027, مع التكفل بكل المصاريف المترتبة عن هذين الحدثين".

في تصفيات كأس العالم-2026, تتواجد فلسطين ضمن المجموعة التاسعة رفقة منتخبي أستراليا و لبنان, حيث يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور الثالث للمنافسة.

و في تصفيات كأس آسيا للأمم-2027 التي ستنطلق في شهر يناير 2024, تلعب فلسطين ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الإمارات العربية المتحدة و إيران و هونغ كونغ.

و في هذا الإطار, يضيف بيان الفاف, "أعلن رئيس الاتحادية, وليد صادي, بأن بلادنا ستستضيف أول مباراة رسمية تجمع منتخبي فلسطين و أستراليا يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023,  لحساب تصفيات كأس العالم-2026".

 

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كرة القدم: الجزائر تحتضن كل المباريات "الرسمية و الودية" للمنتخب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 18:15     الفئـة : رياضــة   شارك

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