الجزائر-مصر (مباراة ودية): بعد مرور 13 سنة, "الخضر" يلتقون "الفراعنة"

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره المصري في لقاء ودي يوم غد الاثنين بملعب -هزاع بن زايد- بمدينة العين الاماراتية ابتداء من (00ر17 بتوقيت الجزائر), في اختبار حقيقي لـ"الخضر" قبل شهر فقط عن انطلاق التصفيات المؤهلة الى مونديال-2026.

وبعد فوز مقنع أمام جزر الرأس الأخضر (5-1), سهرة الخميس بقسنطينة, بات الفريق الوطني أمام امتحان صعب كونه سيواجه فريقا من "طراز" آخر و يتعلق الامر ب"الفراعنة" نائب بطل افريقيا, بغض النظر عن الانتقادات التي وجهها الملاحظون المصريون لمنتخب بلادهم في الخرجات الاخيرة التى لم تكن مقنعة سيما في التصفيات القارية.

وصرح الناخب الوطني جمال بلماضي "سنواجه فريقا من بين أحسن عشرة منتخبات في افريقيا, لذا أترقب لقاء كبيرا خاصة من ناحية نوعية اللعب, كون الفريق المصري سيكون بتعداد مكتمل كما يضم عناصر تتمتع بمهارات كبيرة, لذا فإن اللقاء سيكون معقدا".

وبعد إقحام تشكيلة معدلة أمام الرأس الأخضر, يرتقب أن يعتمد المدرب الوطني على التشكيلة الأساسية أمام مصر الفائزة بصعوبة وديا أمام زامبيا (1-0) يوم الخميس بأبوظبي بفضل حمدي فتحي في اللحظات الاخيرة (90+4).

ويهدف الفريق الوطني من خلال هذه الودية الى تحقيق نتيجة إيجابية ومردود جيد, قبل التوقف لمدة أربعة أسابيع و بعدها سيخوض مباراتين تصفويتين مؤهلتين الى مونديال 2026, باستقبال الصومال قبل التوجه الى مابوتو لملاقاة الموزمبيق.

وستتسم المواجهة بالتنافس التكتيكي بين بلماضي والبرتغالي روي فيتوريا الذي تولى تدريب زملاء النجم محمد صلاح في يوليو 2022, حيث قادهم في 10 لقاءات, فاز في تسعة منها وانهزم في واحدة أمام تونس (3-1).

وقال مدرب منتخب مصر عن لقاء الاثنين "سنواجه فريقا من بين الأقوى في القارة الافريقية, لذا فإن هذه المقابلة ستقيدنا كثيرا بما أنها ستسمح لنا بالوقوف على امكانياتنا قبل نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار".

ويستفيد المدرب البرتغالي من خدمات عودة كوادر الفريق على غرار كل من وسط الميدان محمد النني (أرسنال/ انجلترا) ومحمود تريزيغي (طرابزون/ تركيا), مقابل غياب صخرة الدفاع أحمد حجازي (اتحاد جدة/السعودية) بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وفيما يخص تعداد الفريق الوطني, سيفتقد لخدمات الظهير الايسر ريان آيت نوري (وولفرهامبتون/انجلترا) والذي تم تعويضه بياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد/ انجلترا) والذي يرتقب أن يسجل أولى مشاركاته في هذه المقابلة.

ولم يتواجه الفريقان منذ نصف نهائي كأس افريقيا 2010 بأنغولا, حيث عرف اللقاء فوزا كبيرا لمصر (4-0) بملعب بنغيلا.

وفي مجموع المباريات, التقى الفريقان 27 مرة, بين لقاء ودي ورسمي, حيث عاد الفوز لمصر في 10 مناسبات, مقابل 7 انتصارات للجزائر, بينما تعادل الطرفان في 10 مواجهات.

في حين, تعد هذه المباراة هي الودية الثامنة التي تجمع المنتخبين الجزائري والمصري.

المباريات ال10 الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة المنتخب المصري وديا

12 أكتوبر 2023 بقسنطينة (مباراة ودية)

الجزائر - الرأس الأخضر 5-1

الأهداف: عمورة (12), عوار (39, 41), زروقي (61) وسليماني (89 ض.ج),

12 سبتمبر 2023 بداكار (مباراة ودية)

السنغال - الجزائر 0-1

الهدف : شايبي (د 64)

7 سبتمبر 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)

الجزائر - تنزانيا 0-0

20 يونيو 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)

الجزائر - تونس 1-1

الهدف ( محرز ض ج 38)

18 يونيو 2023 بملعب جابوما (الكاميرون): تصفيات كان-2023

أوغندا - الجزائر 1-2

الهدفان: عمورة (د 42 و 67)

27 مارس 2023 بملعب رادس (تونس) (تصفيات كان-2023):

النيجر - الجزائر 0 -1

الهدف: بغداد بونجاح (د 6)

23 مارس 2023 بالجزائر (تصفيات كان-2023):

الجزائر - النيجر 2 -1

الهدفان: الحسان بونكانو (54 ضد مرماه) ورياض محرز (88)

19 نوفمبر 2022 بمدينة مالمو/السويد (ودي):

السويد - الجزائر 2 - 0

16 نوفمبر 2022 بوهران (ودي):

الجزائر - مالي 1-1

الهدف: رياض محرز (45 ض.ج)

28 سبتمبر 2022 بوهران (ودي):

الجزائر - نيجيريا 2-1

الهدفان: رياض محرز (41 ض.ج) ويوسف عطال (61)

المجموع - 10 مقابلات: انتصارات (6) - تعادل (3) - هزيمة (1)

الأهداف المسجلة : 15 / الأهداف التي دخلت شباكه : 8

الهدافون : محرز (4) - عمورة (3) - عوار (2) - بونجاح (1) - عطال (1) , سليماني (1), بونكانو (ضد مرماه) (1) شايبي (1). زروقي (1).