نسرين حويلي, أول دراجة جزائرية تقتطع تأشيرة تأهلها الى أولمبياد باريس 2024

والتحقت الدولية الجزائرية, التي كانت تنشط في صفوف جمعية نفطال وهران منذ 2019, تحت اشراف المدرب محمد بسايح, قد التحقت بفريق كانيون- سرام الالماني شهر ديسمبر المنصرم وهو الفريق الذي يعود تاريخ انشائه الى سنة 2002.
وتملك الشابة الوهرانية الصاعدة,- التي ولجت عالم الملكة الصغيرة في عمر ال13 سنة من بوابة فريق مسقط راسها بمدينة "تليلات"-, سجلا مشرفا تزينه عديد الالقاب الوطنية و العربية و القارية.
وبلغ اجمالي الرياضيين الجزائريين المتأهلين رسميا الى اولمبياد باريس (2024) لحد الآن, 14 عشرة (14) رياضيا ورياضية,.فيما لا يزال مشوار بقية العناصر الساعية الى اقتطاع تأشيرة التأهل للأولمبياد متواصل لدى رياضيين آخرين.
وبتأشيرة نسرين حويلي, تصبح قائمة الرياضيين الجزائريين المتأهلين رسميا حسب الحصيلة المقدمة من طرف اللجنة الاولمبية الجزائرية على النحو التالي : الملاكمة (5 ملاكمين), العاب القوى (3 عدائين), الرماية (3 رياضيين), جمباز(رياضية واحدة), دراجات (دراجين اثنين ).