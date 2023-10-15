الريشة الطائرة (دورة مصر الدولية): الثنائي المختلط كسيلة و تنينة معمري يتأهلان للدور النهائي -

الائتلاف العالمي لنصرة القدس: العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين قمة الإجرام -

وفاة الرئيس المجري الأسبق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة المجر بالجزائر -

عطاف يستقبل نظيره الزيمبابوي -

اطلاق سلسة أيام اعلامية ابتداء من الأربعاء القادم تحت شعار مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي -

نسرين حويلي, أول دراجة جزائرية تقتطع تأشيرة تأهلها الى أولمبياد باريس 2024 -

عدالة : انطلاق محاكمة 94 متهما في قضية جمال بن اسماعيل -

التعاون الجزائري-الفيتنامي : إنعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة ما بين 16 و 18 أكتوبر الجاري بهانوي -

مباراة ودية (الجزائر-مصر) : أول حصة تدريبية لـ الخضر بمدينة العين الاماراتية -

الجامعة العربية تعمل لوقف العدوان الصهيوني على غزة -

2384 شهيدا و10150 مصابا جراء عدوان الإحتلال المتواصل على غزة والضفة الغربية -

روسيا تطالب مجلس الأمن التصويت غدا على مشروع قرار بهدنة إنسانية فورية بغزة -

أطباء بلا حدود تخشى إبادة الفلسطينيين الذين لم ينزحوا من شمال قطاع غزة -

عرض الفيلم الوثائقي الطويل بيار كليمون السينما والثورة بالجزائر العاصمة -

الرئيسان الفلسطيني والبرازيلي يبحثان هاتفيا آخر تطورات الأوضاع في فلسطين -

أونروا : سكان قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه وملاجئنا لم تعد آمنة -

العدوان الصهيوني على غزة : أكثر من 400 شهيد و1500 جريح في يوم واحد -

مظاهرات في سويسرا تنديدا بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني -

الجزائر حققت انجازات هامة في ظرف اقتصادي عالمي يتسم بالركود -