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نسرين حويلي, أول دراجة جزائرية تقتطع تأشيرة تأهلها الى أولمبياد باريس 2024

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 12:13     الفئـة : رياضــة
نسرين حويلي, أول دراجة جزائرية تقتطع تأشيرة تأهلها الى أولمبياد باريس 2024

الجزائر - اقتطعت الدراجة الجزائرية, نسرين حويلي (19 سنة), تأشيرة تأهلها لدروة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) , لتكون بذلك ابنة مدينة وهران اول دراجة تضمن تواجدها في المحفل الاولمبي العالمي , حسب ما افادت به اليوم الاحد الاتحادية الجزائرية للدراجات.

والتحقت الدولية الجزائرية, التي كانت تنشط في صفوف جمعية نفطال وهران منذ 2019, تحت اشراف المدرب محمد بسايح, قد التحقت بفريق كانيون- سرام الالماني شهر ديسمبر المنصرم وهو الفريق الذي يعود تاريخ انشائه الى سنة 2002.

وتملك الشابة الوهرانية الصاعدة,- التي ولجت عالم الملكة الصغيرة في عمر ال13 سنة من بوابة فريق مسقط راسها بمدينة "تليلات"-, سجلا مشرفا تزينه عديد الالقاب الوطنية و العربية و القارية.

وبلغ اجمالي الرياضيين الجزائريين المتأهلين رسميا الى اولمبياد باريس (2024) لحد الآن, 14 عشرة (14) رياضيا ورياضية,.فيما لا يزال مشوار بقية العناصر الساعية الى اقتطاع تأشيرة التأهل للأولمبياد متواصل لدى رياضيين آخرين.

وبتأشيرة نسرين حويلي, تصبح قائمة الرياضيين الجزائريين المتأهلين رسميا حسب الحصيلة المقدمة من طرف اللجنة الاولمبية الجزائرية على النحو التالي : الملاكمة (5 ملاكمين), العاب القوى (3 عدائين), الرماية (3 رياضيين), جمباز(رياضية واحدة), دراجات (دراجين اثنين ).

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 13:41
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نسرين حويلي, أول دراجة جزائرية تقتطع تأشيرة تأهلها الى أولمبياد باريس 2024
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 12:13     الفئـة : رياضــة   شارك

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