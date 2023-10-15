مباراة ودية (الجزائر-مصر) : أول حصة تدريبية لـ"الخضر" بمدينة العين الاماراتية

وكان "الخضر" قد شرعوا في التحضيرات من خلال اجراء حصة تقوية العضلات والتي تلتها حصة فيديو, وفق ما اوردته الاتحادية الجزائرية في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم الاحد.
وخلال الفترة المسائية, توجت التشكيلة الوطنية الى الملعب التابع لمركز -الشيخ بن زايد- بمدينة العين, لخوض أول حصة تدريبية, والتي كانت مسبوقة بتصريحات صحفية لبعض اللاعبين والناخب الوطني جمال بلماضي.
وبعد عملية الاحماء, شرع اللاعبون في التحضيرات الفنية قبل ان يتم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات.
وأجرت التشكيلة مواجهة مصغرة فيما بينها (6 لاعبين ضد 6) والتي دامت لحوالي عشرة دقائق, لتتنقل المجموعة الى التدرب وجها لوجه مع حراس المرمى.
وعقب العودة الى الفندق, دخل اللاعبون في حمام بارد من اجل الاسترجاع. وسيجري زملاء القائد رياض محرز حصة تدريبية أخرى سهرة اليوم الاحد لوضع آخر اللمسات قبل هذا الاختبار الحقيقي أمام منتخب "الفراعنة" نائب بطل افريقيا.