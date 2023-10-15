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كرة القدم (ودية): طاقم تحكيم إمارتي لإدارة مباراة الجزائر أمام مصر

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 11:51     الفئـة : رياضــة
كرة القدم (ودية): طاقم تحكيم إمارتي لإدارة مباراة الجزائر أمام مصر

الأحد- أسندت مهمة إدارة المواجهة الودية التي تجمع بين المنتخب الوطني الجزائري و نظيره المصري المقررة مساء غد الاثنين بملعب –هزاع بن زايد- بمدينة العين الامارتية بداية من الساعة (00ر17سا) بتوقيت الجزائر, لطاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة الحكم الرئيسي يحيى الملا, حسب ما افادت به الاتحادية الاماراتية على منصة "إكس".

وكشف الحساب الرسمي للاتحادية الإماراتية لكرة القدم, عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا), أن مواجهة المنتخب الجزائري مع نظيره المصري الودية ستدار من قبل طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة يحيى الملا التي تُقام بملعب -هزاع بن زايد- بمدينة العين".

وسيكون الحكم يحي الملا, مرفوقا في إدارة هذا اللقاء, بمواطنيه, محمد أحمد يوسف, مساعد أول و حسن المهري, حكم مساعد ثاني بالإضافة الى الحكم الرابع أحمد عيسى درويش وحكما الفيديو محمد عبيد خادم و جاسم عبد الله.

وتدخل هاته المقابلة الودية في اطار الاستعدادات للجولتين الأوليين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026, والمقررتين شهر نوفمبر القادم, وكذا نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير).

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كرة القدم (ودية): طاقم تحكيم إمارتي لإدارة مباراة الجزائر أمام مصر
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 11:51     الفئـة : رياضــة   شارك

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