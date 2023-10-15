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الجزائريان اسماعيل بن ناصر و أمين غويري ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين في إفريقيا

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 10:39     الفئـة : رياضــة
الجزائريان اسماعيل بن ناصر و أمين غويري ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين في إفريقيا

لندن - يتواجد الجزائريان اسماعيل بن ناصر و امين غويري ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في قارة إفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر أكتوبر الجاري ,وفق التقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في الاحصائيات.

وحل نجم المنتخب الوطني الجزائري اسماعيل بن ناصر, لاعب ا.سي ميلان الايطالي في المركز الرابع بقيمة تسويقية قدرت ب40 مليون يورو , فيما احتل الوافد الجديد الى صفوف المنتخب الوطني أمين غويري لاعب نادي رين الفرنسي، في المركز الثامن بقيمة تسويقية بلغت 35 مليون يورو.

وتصدر النجم النايجيرى فيكتور أوسيمين, مهاجم نابولي الإيطالي, في صدارة قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة في العالم, بقيمة تسويقية تبلغ 120 مليون يورو .

 

وضمت قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة في الوقت الحالي كل من :

 

1- فيكتور أوسيمين – 120 مليون يورو

2- محمد صلاح – 65 مليون يورو.

- أشرف حكيمي – 65 مليون يورو

4- إسماعيل بن ناصر – 40 مليون يورو

5- أندريه أونانا – 40 مليون يورو

6- فرانك أنجويسا – 40 مليون يورو

7- محمد قدوس – 40 مليون يورو

8- أمين غويري – 35 مليون يورو

9- بريان مبيومو – 35 مليون يورو

10- نايف أكرد - 35 مليون يورو .

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 11:22
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الجزائريان اسماعيل بن ناصر و أمين غويري ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين في إفريقيا
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 10:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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