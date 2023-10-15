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الرابطة الأولى "موبيليس" (شبيبة القبائل) : "هدفي الأول هو الفوز في اللقاء المقبل"

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:05     الفئـة : رياضــة

الجزائر- أكد المدرب الجديد لفريق شبيبة القبائل، البرتغالي روي آلميدا، يوم السبت، أن هدفه الأول يكمن في "تحقيق الفوز في اللقاء الأول" على رأس "الكناري" يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري بملعب 8 ماي 1945 بسطيف أمام الوفاق المحلي.

و صرح المدرب البرتغالي عقب توقيعه على العقد مع إدارة "الكناري" قائلا: "سنشرع في العمل بداية من الآن لتحضير الفريق تحسبا للجولة المقبلة من البطولة, حيث نهدف الى جعل الفريق أكثر تنافسية من أجل الفوز".

و سيكون في مساعدة روي آلميدا (54 سنة), الذي أشرف على أندية ريد ستار وباستيا وتروا وكون في الرابطة الفرنسية الثانية, كل من بيدرو ميغيل ميموزو دوارتي كمساعد, و سيرجيو ماوريسيو كيريدو كمحضر بدني.

و أضاف "ندرك جيدا ما يمثل هذا الفريق العريق, ونحن متفائلون في القدرة على بلوغ الاهداف التي سطرتها الادارة وسنعمل كل ما بوسعنا لنكون في المستوى خلال مهمتنا".

و تمت اقالة يوسف بوزيدي من العارضة الفنية للفريق عقب الخسارة امام اتحاد خنشلة (1-2) لحساب الجولة الثالثة من البطولة.

و تحتل الشبيبة المركز الثالث في بطولة الرابطة الأولى رفقة جمعية الشلف شبيبة الساورة ونادي بارادو, برصيد 7 نقاط لكل منهم, فيما يبقى بارادو منقوصا من لقاء.

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 09:12
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الرابطة الأولى "موبيليس" (شبيبة القبائل) : "هدفي الأول هو الفوز في اللقاء المقبل"
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:05     الفئـة : رياضــة   شارك

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