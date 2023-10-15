الرابطة الأولى "موبيليس" (شبيبة القبائل) : "هدفي الأول هو الفوز في اللقاء المقبل"

و صرح المدرب البرتغالي عقب توقيعه على العقد مع إدارة "الكناري" قائلا: "سنشرع في العمل بداية من الآن لتحضير الفريق تحسبا للجولة المقبلة من البطولة, حيث نهدف الى جعل الفريق أكثر تنافسية من أجل الفوز".
و سيكون في مساعدة روي آلميدا (54 سنة), الذي أشرف على أندية ريد ستار وباستيا وتروا وكون في الرابطة الفرنسية الثانية, كل من بيدرو ميغيل ميموزو دوارتي كمساعد, و سيرجيو ماوريسيو كيريدو كمحضر بدني.
و أضاف "ندرك جيدا ما يمثل هذا الفريق العريق, ونحن متفائلون في القدرة على بلوغ الاهداف التي سطرتها الادارة وسنعمل كل ما بوسعنا لنكون في المستوى خلال مهمتنا".
و تمت اقالة يوسف بوزيدي من العارضة الفنية للفريق عقب الخسارة امام اتحاد خنشلة (1-2) لحساب الجولة الثالثة من البطولة.
و تحتل الشبيبة المركز الثالث في بطولة الرابطة الأولى رفقة جمعية الشلف شبيبة الساورة ونادي بارادو, برصيد 7 نقاط لكل منهم, فيما يبقى بارادو منقوصا من لقاء.