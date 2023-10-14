كأس أمم إفريقيا-2023: ''القرعة أوقعتنا في مجموعة مفخخة''

الجزائر - اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), وليد صادي, اليوم السبت ,أن القرعة الخاصة بالنسخة الـ34 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير), التي جرت أول أمس الخميس بقصر المعارض بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان, قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة ''مفخخة'' مشددا على ضرورة تفادي ''الثقة الزائدة''.

وفي تصريح خص به ''وأج'', قال المسؤول الأول عن الهيئة الفدرالية: ''لقد أوقعتنا القرعة في مجموعة مفخخة وكل الفرق ستحضر حتما للموعد القاري. سنخوض المشوار مباراة بمباراة والتي ستكون بمثابة ثلاث نهائيات في الدور الأول وسنعمل من أجل تفادي أخطاء الماضي مثلما كان الوضع في كان-2022 بالكاميرون''.

وأوقعت قرعة كأس إفريقيا للأمم-2023 المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من بوركينافاسو, أنغولا وموريتانيا.

ولحساب الجولة الأولى سيواجه "الخضر" منتخب أنغولا يوم الاثنين (15 يناير 2023) بملعب "السلام" بمدينة بواكي (00ر21 سا) قبل التباري مع بوركينافاسو يوم السبت 20 يناير ببواكي (00ر15 سا) ثم موريتانيا ببواكي أيضا (00ر21 سا).

وأضاف رئيس الفاف قائلا: ''لا يوجد منتخبا سهلا في الموعد القاري وعلينا التركيز في كل لقاء نخوضه. علينا أن نتذكر جيدا مواجهة سيراليون في الجولة الأولى لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون (0-0)''.

"المنتخب الوطني سيكون في أحسن الظروف بمدينة بواكي"

بعد حضوره مراسم حفل سحب قرعة كأس افريقيا للأمم-2023 أول أمس الخميس, بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان, انتقل رئيس "الفاف" مباشرة إلى مدينة بواكي (أزيد من 300 كلم شمال العاصمة أبيدجان) لمباشرة الاستعدادات الخاصة بإقامة وفد المنتخب الوطني في يناير 2024.

وأضاف صادي قائلا: ''تفاجأت بحالة أرضية ملعب السلام ببواكي التي تعتبر الأفضل في كوت ديفوار وأنا مرتاح بهذا الشأن.

فيما يتعلق بالإقامة, لقد انتقلت إلى "مدينة الكان" التي تم تشيدها على شكل بيوت والتي كان من المقرر أن تستقبلنا خلال الموعد القاري. الا اننا قررنا اعتماد خطة ثانية لأننا نعتقد بأن ظروف الإقامة لن توفر التركيز اللازم. و بالفعل قمنا بحجز فندق كامل لصالح البعثة الجزائرية وهو ليس ببعيد عن الملعب كي يكون الوفد في أحسن الظروف''.

"برمجة تربص بهدف التأقلم قبل الكان"

وفي رده عن سؤال حول البرنامج التحضيري لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة, أكد وليد صادي إجراء تربص تحضيري ببلد مجاور لكوت ديفوار بهدف التأقلم مع الأجواء المناخية, مثلما كشف عنه الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الأحد الفارط (8 أكتوبر) بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وأوضح الرجل الأول في مبنى دالي براهيم قائلا: "بالفعل, سنبرمج تربصا إعداديا من أجل التأقلم في بلد سيتم اختياره لاحقا, قد يكون غينيا الإستوائية أو غانا, وهو ما سيسمح للاعبين بالاعتياد على المناخ الذي يميز تلك المنطقة خاصة وأنه في تلك الفترة من السنة (بين ديسمبر ويناير) يكون الطقس باردا جدا في أوروبا.

نحن في خضم المحادثات من أجل الانتهاء من هذا الأمر, سيكون بين يدي الناخب الوطني تقرير مفصل قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف: "ومن المحتمل أن يتخلل هذا التربص إجراء مقابلتين وديتين أو ثلاث في إطار دورة دولية تحضيرية".

وتأهل الفريق الوطني الجزائري بجدارة إلى دورة كأس أمم إفريقيا-2023 بكوت ديفوار, عقب سيطرته على المجموعة السادسة بمجموع 16 نقطة من أصل 6 مباريات, متقدما على تنزانيا (8 ن) الذي تأهل بدوره إلى العرس القاري. لتختتم أوغندا (7 ن) و النيجر (2 ن) جدول الترتيب النهائي.

وتم توزيع المنتخبات المتأهلة إلى موعد كوت ديفوار على ست مجموعات متشكلة من أربعة فرق. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة وكذا أصحاب أفضل أربعة منتخبات صاحبة المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي للدورة الـ34 للكأس القارية للأمم التي ستدور أحداثها في خمس مدن إيفوارية وهي العاصمة أبيدجان, بواكي, كورهوغو, ياموسوكرو وسان بيدرو.